Il conto alla rovescia è partito. Manca un soffio ormai al primo settembre, giorno del matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez. Sabato prossimo la coppia più social che ci sia si giurerà amore eterno a Noto, la cittadina siciliana tra Siracusa e Ragusa conosciuta anche come 'Capitale del Barocco' che per l'occasione si appresta a balzare agli onori della cronaca rosa perché, idea della Ferragni, scelta come cornice del loro sì. Sarà un matrimonio in stile Coachella e anche, ovviamente, all'insegna del 'post libero'. Già settimane fa i futuri sposini hanno infatti rivelato di non aver venduto alcuna esclusiva delle nozze ai giornali, in modo che ogni invitato si senta libero di condividere in rete ogni momento della giornata. Agli ospiti è stato anche chiesto di non fare regali, ma beneficenza. Per questo motivo l'influencer e il rapper hanno attivato una raccolta fondi su GoFundMe.com. La somma raccolta andrà poi devoluta a una causa “specifica e speciale scelta tra le numerose richieste ricevute in queste settimane dai fan alla mail charity@theferragnez.com”, spiegava la coppia in un video. (Continua dopo la foto)

Lo scopo della raccolta è “aiutare in concreto uno o più dei nostri fan, quindi non donare a una onlus, ma donare direttamente a una causa meritevole di uno di voi”. Al momento, stando a quanto si è appreso, si sono palesati 23 donatori, genitori e nonna del rapper compresi. Come riporta l'Huffington Post, la cifra sarebbe inchiodata a 11.110 euro, a fronte dei 50mila richiesti dalla coppia per aiutare alcuni dei loro follower in difficoltà. Insomma, diciamo che non è, almeno per ora, decollata questa raccolta fondi.

Tornati dalle vacanze tra Ibiza e la Sardegna, per Chiara e Fedez è arrivato il momento dei preparativi. Lo sposo ha rivelato che il suo completo sarà firmato Versace, la sposa ha fatto l'ultima prova dell'abito (ma non ha svelato lo stilista) ed è passata dal parrucchiere per rendere i capelli ancora più biondi. E il piccolo Leone? Anche il primogenito della coppia, 5 mesi, è stato coinvolto nei preparativi delle nozze e in uno dei suoi ultimi post mamma Chiara l'ha fatto vedere ai fan con indosso un capo esclusivo creato appositamente per lui in occasione del matrimonio.





Guardatelo bene nella foto in cui è in braccio alla Ferragni: Leoncino indossa delle mini-sneakers con lo strappo decorate con la scritta "Ferragnez", la stessa riprodotta sull'invito tridimensionale mandato a tutti gli ospiti. Un capo unico e personalizzato proprio per il piccolo di casa. Le indosserà anche alle nozze? Figuratevi se quel giorno il look di Leone passerà inosservato! Di certo c'è che i fan di Chiara hanno apprezzato le sue nuove scarpine trendy: “Bellissime”, si legge tra i commenti, “Le voglio pure io!”, “Un regalo fantastico”.

