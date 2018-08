Ancora il virologo Roberto Burioni nel mirino dei no-vax. Questa volta le minacce di morte al medico, paladino delle vaccinazioni e difensore della scienza, sono arrivate attraverso una finta pagina della newsletter 'Democratica' del Partito democratico, fatta circolare sui social network. "Tornano le Brigate Rosse, ucciso il virologo Roberto Burioni davanti alla sua abitazione", è il titolo della pagina 'fake' della testa giornalistica, realizzata con un account creato per l'occasione."Dopo i tweet in cui venne diffusa una accampata 'solidarietà' a Benetton da parte del medico dopo la tragedia di Genova, questa volta i vigliacchi diffusori di veleno in rete utilizzano una finta pagina del nostro giornale, Democratica", commenta sul proprio sito la rivista del Pd. (Continua a leggere dopo la foto)

Il messaggio di Romano è stato ritwittato da Matteo Renzi. Sulla vicenda è intervenuta anche Anna Ascani, capogruppo Pd alla Camera: "Questa è ovviamente una fake news. Gravissima, perché è di fatto una minaccia. Fatta utilizzando una testata giornalistica con un account Twitter creato per l'occasione", si legge nel post. (Continua a leggere dopo la foto)

Oggi se la sono presa con @RobertoBurioni (a cui va il nostro abbraccio) e con @democratica_web. Ma anche oggi rivelano solo la propria miseria umana, poveri e tristi falsari pagati un tanto al chilo pic.twitter.com/mwoCal9Ua9 — Andrea Romano (@AndreaRomano9) 28 agosto 2018

Non è la prima volta che il virologo - diventato, tra l'altro, bersaglio dei no vax per la sua opera di sensibilizzazione a favore dei vaccini - subisce attacchi simili: a inizio agosto, sempre su Twitter, era stata diffusa una foto che lo ritraeva imbavagliato dietro a un drappo delle Brigate Rosse: "Attento prezzolato a libro paga GlaxoSmithKline", si leggeva nel post. Burioni aveva risposto con ironia scrivendo: "Sempre più in alto (mai preso un soldo da GXK)". (Continua a leggere dopo la foto)



E sempre il 5 agosto è stata avviata un'indagine della Digos di Rimini dopo gli insulti e le minacce ai danni di Burioni. "Spero che affoghi" - "Ci vorrebbe una spedizione punitiva". È il botta e risposta comparso su Facebook che ha visto come protagonisti alcuni attivisti no-vax. Tutto è partito dal post che una madre ha pubblicato per attaccare il virologo Burioni dopo le sue ultime frasi contro il rinvio dell'obbligo di vaccino per l'iscrizione a scuola recentemente varato dal governo Conte. "In cuor mio spero che affoghi!", ha scritto la donna, rivolgendo a Burioni "il mio più sonoro vaff...". Il post ha scatenato una ridda di commenti, molti dei quali firmati da altri militanti no-vax che hanno invocato "una spedizione punitiva" contro Burioni.

