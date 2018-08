“Ma come fa?”. Rita Rusic ‘boom’: a quasi 60 anni lascia tutti senza parole 

L'ex moglie di Cecchi Gori prosegue la sua lunga estate a Miami. Un bikini striminzito che a malapena contiene il seno esplosivo di Rita Rusic. La sempre sexy imprenditrice bionda è a Miami dove vive per molti mesi dell'anno e dove si gode la bella vita e mette in mostra il suo super fisico da quasi sessantenne. La carta d'identità non mente, ha 58 anni, ma Rita è ancora al top. La bombastica ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, sfoggia una forma fisica da far invidia alle più giovani. Nei suoi momenti di relax nella calda Miami Beach si esibisce in pose super hot che puntualmente condivide sul suo profilo Instagram. Tutt’altro che timida, la Rusic regala inquadrature sul lato B e sul prosperoso décolleté mentre si rinfresca in acque cristalline. Davanti allo specchio invece stuzzica con le sue pose conturbanti. ''La genetica aiuta, ma sto attenta. - aveva raccontato l'ex moglie di Cecchi Gori a Oggi - Faccio sport due volte alla settimana, e tutti i giorni lunghe passeggiate con Nina, la mia piccola Jack Russel. Ballo il tango e la salsa. Adoro mangiare e la mia amica nutrizionista Sara Farnetti mi ha insegnato a farlo bene, senza rinunce e senza esagerare''. (Continua a leggere dopo la foto)



Amante della cucina e cuoca: ''Sono diventata bravissima. - aveva raccontato Rita Rusic - La carbonara è la mia specialità, ma anche le pennette con pomodoro fresco e mozzarella filante, il risotto con i funghi, le milanesi croccanti e le polpettine. Tutte cose che ingrassano… Il mio dolce preferito, anche perché lo preparo in cinque minuti, è il mango caldo''. Ad attrarre non sono solo le sue forme fisiche, ma anche le movenze della lady così come la sua voce suadente: insomma Rita Rusic è una donna che affascina da diversi punti di vista.

E sui social i fan la riempiono di complimenti. ''Rita sei fantastica'', ''Sei meravigliosa''; ''Ma come fai a essere così a quasi 60 anni?'', ''Fisico al top! Complimenti Rita''; ''Alle 20enni je spicci casa''. Insomma, i fan apprezzano gli scatti sexy che l'ex di Vittorio Cecchi Gori pubblica sul suo account Instagram. Saranno per i suoi vestitini sempre molto scollati, per i bikini che indossa al mare o per il suo savoir faire, quello che è certo è che la Rusic lascia il segno. Classe 1960, Rita Rusic è nata a Parenzo, città di 17 mila abitanti situata sulla costa occidentale dell'Istria.

Fin da piccola ha sempre avuto la passione per il mondo dello spettacolo e della televisione e la sua carriera nel mondo dell'arte è iniziata in qualità di cantante. Successivamente, inoltre, la Rusic ha avuto anche delle piccole parti come attrice di pellicole cinematografiche recitando, così, accanto a Diego Abatantuono in Attila flagello di Dio. Poi il matrimonio con il regista Vittorio Cecchi Gori e l'impresa da produttrice, che è proseguita dopo il divorzio.

