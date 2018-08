“È iniziato così…”. Giulia De Lellis, il regalo commovente di mamma e papà 

La bellissima storia d'amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante è ufficialmente giunta al capolinea. A distanza di qualche settimana dalle forti dichiarazioni dell'ex tronista di Uomini e Donne che mettevano la parola fine ai pettegolezzi su un loro presunto ritorno di fiamma, anche la giovane influencer romana, ospite di una serata al Mamma Mia Beach di Santa Teresa di Riva, è tornata a parlare del rapporto che la lega al giovane conosciuto nello studio di ''Uomini e Donne''. La ragazza ha risposto in modo conciso al riguardo ma anche in modo molto preciso: l'ex tronista resta per lei una persona cara, ma i sentimenti che li legavano sono finiti. "È una persona molto importante per me, ma non c’è più l’amore", ha detto Giulia, per poi aggiungere "Altrimenti non saremmo arrivati a questo". Nelle scorse settimane, i seguaci hanno ipotizzato un riavvicinamento (con tanto di possibile ritorno di fiamma) a seguito della pubblicazione di alcune foto in barca, simbolo di una complicità che non si è mai interrotta nonostante un distacco irrecuperabile. Solo qualche giorno fa, su Instagram, la fashion blogger aveva espresso la voglia di concentrarsi su se stessa per vivere travolgenti avventure. (Continua a leggere dopo la foto)



Insomma, adesso non ci sono dubbi, è chiaro che i due non stanno più insieme e dopo che si era parlato di una ritorno di fiamma, a seguito delle foto dei due ripresi in atteggiamenti affettuosi, ci hanno pensato i diretti interessati a mettere a tacere il gossip. Prima è stato Andrea, durante una diretta Instagram a dire che ormai lui e la De Lellis non stavano più assieme e dopo ci ha pensato l'ex corteggiatrice stessa a confermare le parole del suo ex. Giulia, in questo momento, sta cercando di riappropriarsi dei suoi spazi e quale modo migliore che passare del tempo con la sua famiglia. E proprio la famiglia è stata protagonista della sua ultima Instagram Storiy.

I genitori dell'ex corteggiatrice di ''Uomini e Donne'' le hanno infatti regato un album fotografico che ripercorre la sua vita, dalla nascita fino a oggi, dando spazio, ovviamente, anche ad Andrea Damante. “Cosa c’è più bello di un ricordo? Mi è stato fatto un regalo troppo speciale. Grazie infinite, non sarà mai abbastanza”, ha detto la giovane durante la diretta Instagram (pubblicata sull'account di Gossip e Tv). In sottofondo ‘Grazie,’ brano malinconico degli Zero Assoluto. “Per noi è iniziato tutto così. ‘Io comunque sono Giulia. Ho vent’anni e sono di Roma’”, si legge sull'album accanto a una foto che ritrae Giulia nello studio di ''Uomini e Donne''. Inevitabile che segua una foto con Andrea Damante al tempo della scelta del Trono.





E inevitabile anche la dedica posta a corredo: “Ci hai creduto e ce l’hai fatta nonostante tutto”. E, infatti, proprio grazie al dating show di Maria De Filippi che la De Lellis è diventata famosa ed è riuscita a conquistare un'ampia fetta di pubblico che ancora oggi la segue. La ragazza, dopo la partecipazione a Uomini e Donne e Grande Fratello Vip è sempre più seguita, tant'è che pochi giorni fa ha condiviso con i sostenitori il traguardo di 3 milioni di follower.

