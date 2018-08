“Orrore puro”. Choc al salone di bellezza: fa la manicure ed esce “così”

Credete di aver visto le unghie di ogni forma e colore? Bene, vi sbagliate. Perché le unghie che vi stiamo per mostrare sono le più assurde e disgustose che abbiate mai visto. Addirittura? Sì, addirittura. Queste unghie, che hanno messo il web sottosopra, sono davvero allucinanti e non resterete indifferenti quando le vedrete. Sono il frutto della folle creatività del laboratorio russo Nail Sunny che ha base a Mosca. Non è la prima volta che il salone in questione stupisce con le sue creazioni ma tutti sono d’accordo nel dire che stavolta non si sono proprio regolati… Ma perché, che cosa hanno di tanto strano queste unghie? Vi basta se vi diciamo che contengono insetti vivi? Ecco. Formiche, per la precisione. Ma che schifo, direte voi. Ed è un po’ quel che hanno detto tutti. Nail Sunny ha postato il video della realizzazione dell’opera su Instagram e ha ottenuto tantissime visualizzazioni ma anche moltissime critiche. Anche perché quelle formiche vive, secondo molti utenti, hanno subito una vera e propria violenza. Continua a leggere dopo la foto

“Ma è una cosa orribile! – ha commentato qualcuno – vi dovreste vergognare”. Ma quelli del salone continuano a insistere che le formiche non abbiano subito alcuna violenza. Gli utenti, però, sono furibondi: “Ecco perché odio il genere umano. Questo è chiaramente un abuso sugli animali. Se qualcuno vi facesse una cosa simile non sareste di certo contenti!”. E ancora: “Postando questo video state mostrando una cosa orribile, mandate il messaggio sbagliato”. Tutti sono dello stesso parere: quelle formiche intrappolate nelle unghie moriranno senza ombra di dubbio. Continua a leggere dopo la foto

Il video, che è stato postato venerdì 24 agosto mostra tutto il lavoro fatto per realizzare quelle unghie. Da quando l’estetista allunga le unghie della cliente a quando inserisce al loro interno, servendosi di una pinzetta, le formiche vive. Le unghie hanno una forma tubolare e fanno abbastanza impressione. Anche perché con tutte quelle formiche intrappolate in uno spazio così piccolo c’è ben poco da ridere… ma quelle del salone, alle critiche rispondono che le formiche hanno comunque modo per respirare visto che è stato lasciato un foro microscopico per far passare l’aria. Continua a leggere dopo la foto

“Siete crudeli, trattare così delle povere formiche, è assurdo! Come possono vivere in un piccolissimo contenitore di plastica? Siete folli”. Le critiche sono feroci: “Basta sperimentare queste cose assurde, abbiate un po’ di rispetto, se fosse stata mia figlia a fare una cosa del genere l’avrei tenuta a casa senza uscire per una settimana intera”. E voi che ne dite? La pensate come loro?

“Presto, corra in ospedale”. Ha le unghie sempre curve e rovinate, la scoperta dei medici



fbq('track', 'STORIE');