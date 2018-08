Nozze Fedez e Chiara Ferragni, quasi ci siamo. Mancano ormai pochi giorni al primo settembre, il gran giorno del rapper e dell'influencer. Il matrimonio attesissimo verrà celebrato a Noto, cittadina siciliana tra Siracusa e Ragusa e conosciuta anche come 'Capitale del Barocco', che si appresta a balzare agli onori della cronaca rosa perché, idea della Ferragni, scelta come cornice del loro sì. Riguardo alla funzione, come annunciato qualche tempo fa da Fedez, la coppia avrebbe scelto il rito civile e quindi la cerimonia dovrebbe svolgersi a Palazzo Ducezio, proprio dall’altro lato della cattedrale barocca di Noto che, infatti, non risulta prenotata. I futuri sposini hanno diffuso partecipazioni, indicazioni sui regali (no doni, ma beneficenza anche se a quanto pare la raccolta fondi stenta a decollare) e su quanto ci tengano che le loro nozze siano super social, ma su altri aspetti regna il silenzio più assoluto. Come riporta Vanity Fair, infatti, sarebbero in molti ad aver firmato un contratto di riservatezza, che prevede un’ammenda di 15mila euro per chi svela i segreti dell'evento. (Continua dopo la foto)

Alla scoperta del papà tatuato 😅 Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: Ago 26, 2018 at 8:00 PDT

Si sa però che per i numerosi invitati, la coppia avrebbe prenotato un aereo Alitalia, mentre i festeggiamenti dovrebbero tenersi in una masseria nella zona, che secondo indiscrezioni dovrebbe essere la Dimora delle Balze. Come anticipato, nessuna esclusiva venduta ai giornali, ma massima libertà per gli ospiti di condividere in rete ogni momento della giornata. Dopo l'addio al nubilato di lei, Chiara, Fedez e il piccolo Leone hanno trascorso le vacanze a Ibiza, senza mai ovviamente dimenticare di aggiornare i rispettivi follower.

Ma ora è tempo di tornare a casa: tra pochi giorni andrà in scena il sì. Quindi, sempre a mezzo social, per salutare Ibiza e tornare in Italia per far partire il conto alla rovescia al 1 settembre, Chiara e Federico hanno deciso di postare su Instagram lo stesso, dolcissimo scatto. Ovvero un romantico bacio davanti a un tramonto mozzafiato della 'isla', l'ultimo per quest'anno da nubile e celibe. Stessa foto, ma dedica diversa. Lei scrive come di consueto in inglese ed è decisamente più sintetica del futuro marito: “Il nostro ultimo tramonto insieme a Ibiza, sul nostro tetto una settimana prima del nostro matrimonio. Ricorderò questo giorno per sempre. Ti amo”.





Lui, che come detto sceglie di condividere lo stesso scatto, si lancia invece in un lungo pensiero per quella che tra pochi giorni sarà la sua sposa. “Negli ultimi mesi sono successe tante, troppe cose – scrive il rapper - Non sono mancati i momenti belli come quelli difficili, alcuni eventi mi hanno segnato e insegnato allo stesso tempo. Mi rimprovero tante cose e me ne prometto tante altre. Sono stato distante, mi sento di aver dedicato troppo tempo a chi forse non lo meritava per toglierlo alle persone che avevano realmente bisogno di me (e io di loro). Non ricapiterà”. Quindi la chiusa: “Manca una settimana, sono in ansia ma felice. La vita è difficile ma il panorama è bellissimo”.

"Non è andata sempre così!". Chiara Ferragni e quel drammatico segreto: viene fuori solo adesso, a pochi giorni dal matrimonio. Lo rivela mamma Marina