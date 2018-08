“Lì sotto…”. Cristina D’Avena ‘monumentale’. La foto a 54 anni è da mozzare il fiato 

Cristina D'Avena, a 54 anni, mostra un fisico invidiabile. La cantante italiana ha pubblicato una foto sui social mandando in estasi i suoi fan. Quest’estate Cristina D’Avena ha riportato le canzoni dei cartoni animate in tutta Italia e adesso si gode un po’ di sole e mare. "Ultimi giorni di sole...Me lo godo tutto pensandovi e mandandovi un grosso bacio! Vi amoooo!" ha scritto la cantante su Instagram, a corredo dell'ultimo scatto in bikini. Un tour che ha fatto tappa anche in Puglia, a Porto Cesareo, Molfetta e Marina di Ginosa. Al ritmo delle canzoni che l’hanno resa celebre, da Occhi di gatto a Nanà Supergirl e I puffi sanno, la cantante si è scatenata sul palco, entusiasmando i fan. La cantante ha mostrato un fisico al top, apprezzato a tal punto che un utente su Facebook, scrivendo "Ti pufferei", si è guadagnato il titolo di commento più votato grazie ai like dei tanti follower a cui la regina delle sigle dei cartoni non resta indifferente. Non solo. (Continua a leggere dopo la foto)



‘’Cristina hot "nun se Po guarda'.. No no.. " Ti faccio richiamare da nonno puffo. Scherzi a parte complimenti x il fisico meglio de Belen’’, ‘’Semplicemente fantastica, l'unica meraviglia del mondo. Sempre fiero e orgoglioso di te. Grazie di esistere. Un mega abbraccio con tutto il cuore’’, ‘’54anni!! I migliori complimenti, mi sembri una ragazzina. Sei ancora bona’’.

A inizio anno Cristina, che ha conquistato le classifiche con l’ultimo albumDuets, aveva confessato il suo più grande rimpianto nella carriera decennale. Un rimpianto che ha a che fare con la vita privata: “Ho una grande paura di avere il rimpianto di non essere diventata mamma e non voglio averlo. Come possa succedere a quasi 54 anni è un altro discorso. O arriva il miracolo… So che ci sono molte tecniche all’avanguardia, ora”. Il 7 marzo 2017 viene annunciato ufficialmente il passaggio di Cristina D'Avena alla Warner Music Italy. Per la cantante si tratta del primo cambio di casa discografica in 35 anni di carriera, trascorsi sotto contratto con la RTI Music.

Il 16 marzo pubblica sul suo profilo Facebook la canzone Noi Puffi siam cosìche accompagnerà il film I Puffi - Viaggio nella foresta segreta di cui è doppiatrice del personaggio di Mirtilla. Il maggio successivo pubblica il singolo L'estate migliore che c'è utilizzato come sigla in occasione del decimo anniversario del Padova Pride Village. Il 16 febbraio 2018 la D’Avena torna in tv ed è uno dei dieci giurati nella prima edizione di Sanremo Young, teen talent condotto da Antonella Clerici in prima serata su Rai 1.

“Ecco perché non ho avuto figli”. Cristina D’Avena lo svela per la prima volta. La cantante, amata da tutti per le storiche sigle dei cartoni animati, decide di mettersi a nudo e svelare alcuni retroscena della sua riservatissima vita privata