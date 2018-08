“Non è lei…”. Nadia Toffa, il sospetto choc corre sul web. La voce orribile

A settembre ricominciano Le Iene: l’attesa è grande, anche perché ci sono numerose sorprese. Ilary Blasi e Teo Mammuccari se ne vanno e al loro posto subentrano Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Questa è l’ultima novità ed è ufficiale, lo ha rivelato nelle ultime ore il settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni. Dopo tante ipotesi (Melissa Satta, Diletta Leotta, Belen Rodriguez), è arrivata l’ufficialità. Sarà la Marcuzzi – che torna “a casa” – a condurre la puntata del martedì sera. Mentre quella della domenica resta nelle mani di Nadia Toffa che finalmente ritorna in televisione. Il pubblico la aspetta con ansia e lei non vede l’ora di tornare in pista. Le sue condizioni di salute dopo la cura del cancro e a breve tornerà in tv, come lei stessa ha fatto sapere recentemente. La Toffa, infatti, è molto attiva sui social e documenta regolarmente tutti i suoi progressi. Ma c’è chi vede in questo suo eccessivo condividere un qualcosa di strano… Continua a leggere dopo la foto

Alcuni crudeli e malfidati sostengono che la Toffa in realtà non si sia del tutto ripresa e che il suo alto umore ‘web’ sia un diversivo per non far trapelare le sue vere condizioni. Insomma, secondo alcuni la Toffa starebbe facendo finta di stare bene e quale modo migliore di farlo credere attraverso i social network? Nadia Toffa, però, non si lascia intimidire, anzi… È stata proprio la iena a rispondere alle insinuazioni che la riguardano. Ma cosa è successo per filo e per segno? Nadia ha postato una foto che la ritrae felice mentre è a pranzo dalla madre e aver ricevuto molti commenti ha scritto “Vi abbraccio fortissimo e grazie a tutti dei bei messaggi”. Continua a leggere dopo la foto

Tra tutti i fan, però, c’è anche chi non ha gradito quell’eccesso di felicità e ha reputato le foto di Nadia “inquietanti”. A quel punto la Toffa è stata lapidaria: “Non guardarle”. Intanto qualcuno ha ipotizzato una cosa assurda, cioè che non sia lei a mettere i suoi post ma che ci sia qualcuno addetto a farlo per “tranquillizzare” i fan. In realtà, in base a queste insinuazioni, la Toffa non starebbe affatto bene. “Incolpa mia mamma. Ama sua figlia e le fa le foto”, ha replicato Nadia. Continua a leggere dopo la foto





Poi ha aggiunto: “No problem. Uno può pensarla come vuole. Ma perché dovrebbe essere qualcun altro a scrivere per me?”. Insomma Nadia ha messo a tacere le cattiverie ancora una volta mostrando tutta la sua forza e tutta la sua grinta. Ora la televisione la attende e il pubblico non vede l’ora di riaverla sul palco. Forza Nadia, sei grande! Chiudiamo con una considerazione: ma la gente non ha proprio nulla da fare?

