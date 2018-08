“Mi piacciono…”. Stefano De Martino, il gesto di Emma fa impazzire il gossip

Emma Marrone e Stefano De Martino ebbero una storia d’amore ai tempi di Amici. Sembrava un sogno: entrambi erano allievi della scuola, si sono conosciuti, si sono amati teneramente. Erano belli insieme. Poi è arrivata Belen e l’incantesimo si è spezzato. Balla che ti riballa con Belen, Stefano non ci ha capito più niente e ha mollato Emma che, ovviamente, non l’ha presa bene. Anche perché gliel’hanno fatta sotto gli occhi. Davanti alle telecamere. Insomma, fu un momento no per la cantante salentina che, però, è una roccia e si è ripresa in fretta. O almeno questa è l’impressione che ha voluto dare. Emma si è fatta una vita, Stefano pure. Ma le loro rispettive storie d’amore (nel caso di Stefano, matrimonio) non sono andate bene e sono finite. Ora in teoria sono entrambi single. E ogni gesto dell’uno nei confronti dell’altro fa impazzire i fan che subito fanno voli pindarici. Per esempio di recente i due hanno ricominciato a seguirsi su Instagram e i fan sono impazziti. Continua a leggere dopo la foto

E ha subito iniziato a ricamare su quel gesto: “C’è un ritorno di fiamma”, “C’è qualcosa di più”, “Sono tornati insieme” e via dicendo. Ora, però, è successo anche dell’altro. Emma ha fatto una cosa che ai fan non è sfuggita e tutti hanno ricominciato a sognare un loro riavvicinamento. La Marrone, infatti, ha messo un like a una foto di Stefano, quella in cui lui è sopra un fuoristrada (impossibile non mettere like a quella foto). Per molti quel like è un segnale. È molto più di un like. È l’amore che ritorna. Continua a leggere dopo la foto

I commenti si sono sprecati: “Emma con il suo like”, “Lei che mette like a Stefano… Non reggo, vi amo”, “Mi piacciono i tuoi mi piace”, “Like tattici”… Insomma, i fan stanno sognando moltissimo. Sulla questione, poi, è intervenuto anche il giornalista di Chi Gabriele Parpiglia. “Emma e Stefano: Amici o di più?”, ha chiesto una follower a Gabriele attraverso il gioco delle domande su Instagram. La replica di Parpiglia ha messo tutto a tacere: “Amici!”.

Sogno infranto: Emma e Stefano non sono tornati insieme e non hanno intenzione di farlo. Lui se la spassa alle Baleari con Gilda Ambrosio (della quale dice non essere il fidanzato), lei, da quel che rivela il settimanale Oggi sta vivendo una storia “passionale” con un uomo del quale non ha intenzione di rivelare l’identità. Ma la verità dove sta? Vi prego fatecela sapere. Grazie.

