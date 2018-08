“Schifosi”. Caterina Balivo perde il controllo e si sfoga in rete. Mai vista così

Caterina Balivo è fuori di sé. La conduttrice di Vieni da me (che ha lasciato Detto fatto nella mani di Bianca Guaccero) è furiosa. Cosa le è successo? La conduttrice ha espresso tutto il suo sdegno con un post su Instagram. La Balivo ha postato una foto del mare Argentario e poi ha scritto: “Dio protegga la nostra Italia sempre con il nostro aiuto. Noi che dobbiamo diventare più patriottici, più puliti, più gelosi di quello che è di tutti noi. Questa foto è stata scattata dal mio amico Alino con il drone, non ha filtri non ha modifiche di luci. È il mare dell’Argentario prima dell’arrivo di qualche barca con proprietari incivili che scaricano qui nel Paradiso italiano”. La conduttrice ha sottolineato poi che la foto è stata scattata da un suo amico prima che qualche barca con proprietari incivili decidesse di scaricare in acqua. La Balivo è molto attenta all’ambiente. Già qualche giorno fa aveva postato una Instagram Story nella quale mostrava una porzione di spiaggia sporcata dall’inciviltà dell’uomo. Continua a leggere dopo la foto

Ma perché tanta inciviltà? Ma cosa ci vuole a buttare le bottiglie di plastica, le sigarette, la carta nei cestini? E se non ci sono i cestini cosa ci vuole a mettere la spazzatura prodotta dopo una giornata di mare in una busta? Questo è il nostro pianeta e tutti noi dobbiamo rispettarlo come se fosse la nostra casa. Perché in fondo è la nostra casa. Eppure in tanti sembrano averlo dimenticato. In queste settimane la presentatrice partenopea si sta godendo le vacanze al mare con la famiglia, torna a Roma per le riunioni con il team della trasmissione.

A settembre, infatti, inizia la nuova avventura della Balivo. Dopo tanti anni a Detto fatto, trasmissione cucita su di lei, la Balivo ha detto addio al programma (tra le lacrime) che resterà nelle mani dell'attrice Bianca Guaccero. La cosa che ha fatto discutere è il fatto che Detto fatto e Vieni da me vadano in onda nello stesso orario. Qualcuno ha pensato che si tratti di una sorta di ripicca nei confronti della Balivo ma se ne dicono talmente tante…

Su Instagram la Balivo ha immortalato le giornate passate a Roma per definire i dettagli di Vieni da me e girare lo spot. Non ha negato di faticare parecchio ma ha detto più volte di essere felice della nuova sfida che la aspetta. Per quanto riguarda il post di Instagram, ha riscosso molto successo: tanti i like e i commenti dei follower che la appoggiano in quel che dice. A uno di loro la Balivo ha risposto: “Sono schifosi, si può avere la barca ed essere civili”.

