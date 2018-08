“Che hai fatto? Non c’è più!”. Nina Moric, fan al veleno sotto alla foto sexy

È un'estate felice, questa, per Nina Moric. La modella croata che fino a qualche mese fa era su tutti i giornali per la partecipazione al Grande Fratello del suo ex Luigi Mario Favoloso, ha ritrovato la serenità riavvicinandosi al figlio Carlos Maria. Il suo ex marito, Fabrizio Corona, che è da poco tornato single, ha fatto in modo che la famiglia si ricomponesse dopo anni di distacco. “Ho fatto io il primo passo”, ha detto l'ex re dei paparazzi che dopo un lungo periodo di distanza si è riavvicinato alla Moric. I due, che hanno anche pubblicato un video insieme sui social, hanno deciso di rincontrarsi per il bene del figlio Carlos e hanno posato insieme per il settimanale Chi. “Mi sono svegliato da un brutto sogno, ho riaperto il mio cuore - ha fatto sapere Fabrizio alla rivista - e ho parlato da adulto con mio figlio. Ho capito che voleva il nucleo centrale: mamma e papà”. “Ed eccoci io, Nina, che è davvero bella, più bella che mai, e Carlos, il mio sangue, il mio tutto”, ha aggiunto. (Continua dopo la foto)



Nina è al settimo cielo: “Dopo aver fatto volare coltelli e asce di guerra, era giusto far vincere la parola amore, che, badate bene, in me non si è mai spenta – ha detto a Chi - Ora Fabrizio lo guardo come se fosse un fratello”. E Carlos? “Dio ci ha dato una nuova opportunità. Lo trovo un segno dal Cielo. Nostro figlio è il dono, noi dobbiamo dare la vita per lui e lo proteggeremo”. La famiglia ora riunita ha trascorso qualche giorno di vacanza in Salento, come testimoniano le foto e i video apparsi sui rispettivi profili Instagram.

E a proposito di Instagram, però, ecco che la Moric torna al centro di una polemica sollevata da alcuni 'fan'. La modella ha stregato i follower con una foto che non lascia spazio all'immaginazione in cui appare di spalle, in topless, con indosso solo un costumino dorato. Ma ad alcuni non è sfuggito un particolare che riapre la questione magrezza eccessiva della showgirl già sollevata a inizio estate. Sono seguiti così commenti al vetriolo sul lato B di Nina.





Ovviamente sotto allo scatto ci sono numerosi messaggi pieni di complimenti per lei e il suo fisico al top, ma saltano all'occhio anche quelli di questo tipo: “Come sei dimagrita, cosa hai combinato? Non hai più il cu***”. E ancora: “Hai perso il c***?”, “Quando lasci il c*** a casa”. Stavolta, però, Nina non è rimasta a guardare. Ha risposto così a quei commenti: “La leggenda narra che un sedere visto da una prospettiva frontale non è in evidenza, soprattutto se il costume non ha il volume del filo interdentale. Sveglia”. Una replica che ha fatto boom di like.

