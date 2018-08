“Rimborso canone Rai”, hai ricevuto questa mail? Occhio, cosa succede se la apri

Avete ricevuto “questa” mail? Non apritela per nessuna ragione. Il monito arriva direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Ma di che mail si tratta? Di una mail inviata “dall’Agenzia delle Entrate” che comunica che il destinatario può ottenere un parziale rimborso del canone Rai. Ma è una truffa: la vera Agenzia delle Entrate non ha mai mandato mail di questo tipo e ha tempestivamente comunicato ai cittadini la truffa. Purtroppo negli ultimi tempi la truffa corre sempre più veloce sul web. E sono tante, purtroppo, le persone che cadono nelle trappole dei truffatori. In fondo, si sa, la parola “rimborso” fa gola a tutti. E i truffatori lo sanno bene. Per questo la usano spesso. Ma veniamo alla mail che tantissimi cittadini hanno ricevuto in questi giorni. L’oggetto della mail è “Re: Rimborso Rai – A8005W”, ma può leggermente variare sempre riportando riferimenti simili. Nel tempo del messaggio, invece, viene comunicato il riconoscimento di un parziale rimborso del canone RAI per un importo di 14,90 euro. Continua a leggere dopo la foto

Anche l'importo, comunque, può leggermente variare. Per ottenere il "rimborso" il cittadino è invitato a cliccare su un link che sembra quello dell'Agenzia delle Entrate ma che in realtà nasconde un link a un sito fraudolento (www.area-agenzia-en.info). Per questo, attraverso il rilascio di una nota ufficiale, l'Agenzia raccomanda di cestinare immediatamente le false mail senza aprirle. Specie quelle che sembrano provenire dall'Assistenza servizi telematici dell'Agenzia, ma che in realtà vengono mandate da un indirizzo contraffatto.

Altra avvertenza: non cliccare mai sui link contenuti nelle mail “sospette” e non fornire mai i propri dati anagrafici e gli estremi della propria carta di credito nella pagina web indicata nella mail. Ma che succede se qualcuno lo fa? Semplice: ti svuotano il conto. Si chiama "phishing” ed è uno stratagemma per indurre gli utenti a rivelare informazioni personali o finanziarie attraverso un’email o un sito web, ma anche tramite messaggi in arrivo da applicazioni come Whatsapp o Facebook.

Di solito, comunque, l’attacco tipico arriva tramite una mail, un link che compare dal nulla in Facebook, o un banner pubblicitario. Al primo impatto sembra una cosa ufficiale, perché arriva da una fonte che sembra attendibile. II messaggio invita a collegarsi a un sito web graficamente molto simile a quello originale e a inserire alcune informazioni personali. Queste informazioni vengono poi utilizzate per appropriarsi dell’identità di chi abbocca alla truffa.

