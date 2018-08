Si è parlato spesso di Emma Marrone in questi ultimi giorni. La cantante salentina lanciata da Amici e diventata una stella nel panorama musicale italiano si è suo malgrado ritrovata a essere protagonista di una polemica per via di un titolo 'forte' a lei dedicato dalla rivista 'Io Spio'. Questo qua: “Emma lesbica? Tutta la verità”. Emma non c'è passata sopra e ha risposto con un commento arrabbiatissimo su Instagram: “Adesso ve la dico io la verità. La verità è che fate schifo, molto schifo! La verità è che questo paese sta tornando nel Medioevo e l'omosessualità sta diventando un problema da 'combattere'”, ha scritto nel lungo post poi ripreso da tutti i siti e giornali di gossip. La rivista, ideata da Fabrizio Corona, ha replicato così: “Noi non siamo contro di te. Sai benissimo che da anni circola un rumor sulla tua presunta omosessualità, giusto o sbagliato che sia. Noi, che di mestiere facciamo gossip, abbiamo riportato fedelmente le tue dichiarazioni a riguardo, senza giungere a nessuna conclusione e soprattutto senza offendere”. E infine: “Non capiamo questa tua sfuriata, che ci sembra eccessiva e staccata dalla realtà. Nessuno ha detto che sei lesbica, anzi abbiamo riportato tutte le tue smentite”. (Continua dopo la foto)



Dopo il 'fattaccio', si vociferava anche che la Marrone, seguendo il consiglio del giornalista Gabriele Parpiglia, uno tra i tanti volti noti a manifestarle solidarietà, avesse denunciato Corona ma la notizia non ha trovato conferme. Polemica sul titolo di 'Io Spio' a parte, Emma continua a essere la reginetta dei social in questa estate 2018. E adesso tutti a riprendere una delle sue ultime foto, apparsa tra le Storie di Instagram e sul suo account Twitter e già diventata virale.

Fa sorridere ancora una volta i fan (su Instagram Emma ne conta più di 3 milioni) con lo scatto in cui lei, di schiena e in riva al mare, guarda l'obiettivo della fotocamera mentre in mano stringe un panino farcito. Un grande classico dei social, ma rivisitato in modo molto originale: di solito in questo tipo di immagini c'è la mano di un 'lui' che si nasconde dietro all'obiettivo. Nel caso della cantante, più che sul 'lui', l'occhio cade su uno sfilatino molto invitante che, probabilmente, è poi diventato il suo pranzo.

La didascalia della foto in spiaggia postata dalla cantante su Twitter è 'la felicità'. Ed è talmente divertente questa foto che passa persino in secondo piano la forma fisica e il lato B di Emma, che posa con un costume a due pezzi nero di gran tendenza quest'anno. In questa estate 2018 Emma si è più volte immortalata con bikini alla moda, proprio come questo con lo slip a vita alta. Ed è anche finita nel mirino di qualche hater che puntava il dito su qualche chiletto di troppo. Bah. A noi e ai milioni di fan della Marrone che l'hanno difesa a spada tratta non sembra proprio.

"Emma lesbica?". La verità della cantante in un post al vetriolo. Su Instagram una dura (durissima) replica. Ma qualcuno storce il naso...