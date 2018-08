“Ma come ti sei ridotta?”. Jasmine Carrisi, l’ultima foto scatena un finimondo

Tempi duri per i figli vip questi. Non che sia mai stato facile convivere con cognomi importanti, anzi. Ma ad amplificare tutto in epoca contemporanea intervengono puntualissimi i social network, che hanno già visto calarsi nell'arena virtuale i vari Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e Michelle Hunziker, o Niccolò Bettarini, entrambi alle prese con critiche e minacce di sorta. Non mancano poi gli attacchi gratuiti degli utenti pronti a rinfacciare di volta in volta uscite fuori luogo, difetti fisici o atteggiamenti poco consoni. Un modo, quasi sempre, per sfogare l'antipatia provata nei confronti dei genitori famosi. Una ruota che gira e che a quanto pare adesso si è fermata su Jasmine Carrisi, la figlia più piccola di Al Bano, avuta dalla lunga relazione con Loredana Lecciso, che ha ormai 17 anni. La ragazza, non certo più una bambina, è stata presa di mira in queste ore per un motivo ben preciso. (Continua a leggere dopo la foto)

Secondo alcuni utenti di Instagram la ragazza si sarebbe rifatta le labbra. Nelle ultime foto pubblicate sul suo profilo infatti sembrano un po' più gonfie rispetto agli scatti condivisi in precedenza, dettaglio che ovviamente non è sfuggito agli osservatori, rigorosissimi, del web. E se avesse semplicemente usato un rossetto per dare volume alle labbra? Niente da fare. Il popolo della rete non ha dubbi, almeno a giudicare dai commenti che si possono leggere sotto le immagini in questione. (Continua a leggere dopo la foto)

"Non so se tua sia troppo bella da sembrare rifatta o le persone siano talmente infelici da diventare così accecate dall'odio", "Sei bellissima ma non gonfiarti come mamma please", "Jasmine sei molto graziosa non hai bisogno di farti ritocchi sei talmente giovane e carina", "Eccoli qui i canottini di baby lecciso… tale madre, tale figlia. Quanti danni sta facendo quella donna??". Per tanti follower, insomma, non ci sarebbero dubbi. (Continua a leggere dopo la foto)

"Ha un carattere forte, indipendente, timida e di una dolcezza unica. Non lo dico perché è figlia mia, ma Jasmine è bella e soprattutto brava. E’ alta quasi quanto me e ha ereditato femminilità e bellezza dalla madre" ha detto di lei lo stesso papà Al Bano qualche settimana fa attraverso le pagine del settimanale Gente. Il cantante non è né geloso, né invadente, tuttavia se tutte queste critiche nei confronti di Jasmine dovessero continuare, siamo sicuri che sarà il primo ad intervenire e a difenderla.

“Cosa ti succede?”. Paura per Romina Jr., la figlia di Al Bano e Romina

fbq('track', 'Gossip');