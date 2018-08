“È orribile”. Belen, caos in rete: commenti choc sotto la foto di Santiago

Belen Rodriguez, croce e delizia dei social network. La showgirl non fa che postare foto del suo splendore e della sua bella vita e tutti la ammirano, la lodano, la invidiano. Ma a volte Belen commette degli errori e finisce nel mirino… Spesso è capitato per via di foto di Santiago che la showgirl ha postato. Qualche tempo fa, per esempio, la showgirl argentina aveva pubblicato la foto del piccolo Santiago (il figlio che ha avuto da Stefano De Martino) mentre è in spiaggia con una manina su una bottiglia di birra. Quando quella foto è finita in rete, è successo il finimondo. Belen è stata presa di mira e insultata come mai. Dalla foto si capisce benissimo che Santiago non sta minimamente bevendo la birra, ovvio, ma gli insulti Belen se li è beccati lo stesso perché “passa un messaggio sbagliato”. Belen, però, non si è lasciata spaventare dai commenti crudeli e si è rifiutata di togliere la foto del figlio. Ma questa faccenda, ci scommettiamo, la sapevate già. Continua a leggere dopo la foto

Ora, però, è successo altro. C’entra sempre Belen. E c’entra sempre il piccolo Santiago. E lo sappiamo benissimo che non è giusto che un bambino finisca nel mirino per “colpa” dei genitori che decidono di postare le sue foto in rete. A ogni modo, siamo sicuri che siete curiosi di sapere cosa è successo stavolta. Belen, da mamma fiera di suo figlio, ha postato una foto del bimbo che sorride felice. Tanti cuoricini, tanti commenti positivi ma anche tanta crudeltà… Continua a leggere dopo la foto

Voi vi chiederete come si fa a offendere un bambino? Non si capisce. Eppure succede. È successo. Proprio a Santiago. Sotto alla foto postata da mamma Belen sono comparsi tantissimi commenti offensivi nei confronti del piccolo. Cose tipo “È brutto”, “hai dei capelli orrendi”, “non ha preso dai genitori” e cose del genere. "È orribile" hanno anche scritto. Certo, parole ignobili, non c’è che dire. Ma poi che senso ha prendersela con un bambino indifeso? Se si vuole attaccare il genitore, che si attacchi il genitore… Continua a leggere dopo la foto

Sonríe siempre• Un post condiviso da BELEN (@belenrodriguezreal) in data: Ago 19, 2018 at 1:30 PDT

Ormai, c’è da dirlo, Belen è abituata alla cattiveria gratuita della gente e di sicuro sa come proteggersi e come proteggere suo figlio. Ma certe cose non dovrebbero accadere. Anche perché per una madre la cosa più dolorosa è pensare che il proprio figlio possa soffrire. Ma come ci siamo ridotti? A che punto siamo arrivati? Che mondo è questo mondo in cui gli adulti offendono i bambini per il loro aspetto fisico? Ma che insegnamenti stiamo dando ai nostri figli? Belen per ora non ha risposto agli haters ma più di qualcuno spera che lo farà quanto prima.

