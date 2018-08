“Help!”. Chiara Ferragni preoccupata: pochi giorni alle nozze e lei… Non ci voleva

Dieci giorni. Mancano dieci giorni esatti alle attesissime nozze tra Chiara Ferragni, l'influencer italiana più famosa e pagata al mondo, e Fedez, il rapper amatissimo. Il prossimo primo settembre a Noto, in Sicilia, andrà in scena quello che, a giudicare dalle partecipazioni e dalle recenti dichiarazioni dei futuri sposini, sarà sicuramente il matrimonio meno sobrio e più social che ci sia. Sarà in 'stile Coachella' e i Ferragnez non vogliono regali ma hanno chiesto agli invitati di devolvere in beneficenza la somma originariamente a loro destinata. La lista degli invitati, a proposito, resta top secret, anche se qualche indizio lo abbiamo già avuto. Ci sarà, per esempio, Bebe Vio, che ha ricevuto il tanto ambito invito e poi l'ha fatto sapere a mezzo social; ci sarà Bianca Balti, la super modella che ha partecipato anche ai 31 anni di lei, celebrati a Los Angeles, la sua seconda casa. E dalla California dovrebbe prendere un volo per la Sicilia anche l'ereditiera Paris Hilton. (Continua dopo la foto)

Come già scritto, invece, mancherà all'appello Fabio Rovazzi, 'ex amico' di lui; all'ultimo, infine, sono stati aggiunti alla lista esclusiva altre due celebrità dello star system italiano: Ilary Blasy e Francesco Totti, che hanno fatto presente di voler essere invitati a quelle che per molti saranno le nozze dell'anno. Altro 'gossip dell'ultima ora' è che dopo il matrimonio potremo ritrovare la mamma di Chiara, la scrittrice Marina Di Guardo, in tv.

La nonna di Leone, infatti, sembra intenzionata a passare al piccolo schermo e dar man forte a Mara Venier come opinionista di Domenica In insieme ad Alberto Dandolo, Aldo Cazzullo, Peter Gomez, Luca Bianchini e Luisa Ranieri. Tornando al matrimonio dei Ferragnez, come detto l'attesa è quasi finita. È ancora tempo di vacanze per i futuri coniugi, che in Sardegna hanno anche festeggiato i 5 mesi del piccolo Leone, ma fra dieci giorni pronunceranno il fatidico sì.

Happy 5 months budino 🍮 #LeoncinoMio Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Ago 19, 2018 at 7:56 PDT

🍕 or 🍑? Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Ago 20, 2018 at 4:08 PDT





Sarà sicuramente emozionata Chiara, ma in una delle ultime Storie di Instagram si mostra anche preoccupata. Sì, perché come scrive nel testo della Storia apparsa sul social, è tormentata da tosse e raffreddore forti. Non gode di tanta salute, insomma, al momento. Ed è normale che sia in apprensione visto che il gran giorno si avvicina. Eppure poco prima aveva condiviso sempre su Instagram una foto più che estiva, mentre prendeva il sole su un gonfiabile con lato B in bella vista... Su, sarà un lieve malanno di stagione, sicuramente per il primo settembre sarà al top. E i fan non aspettano altro che vederla in abito da sposa che, per la cronaca, è firmato Dior, come quello di Fedez.

