SuperMario Balotelli è tornato a vestire l'azzurro della Nazionale Italiana in occasione delle ultime amichevoli, le prime con Roberto Mancini commissario tecnico. Sarà chiamato in causa, salvo clamorose sorprese, anche in occasione delle prime gare ufficiali per le qualificazioni a Euro2020. In tutto questo, il suo ritorno in Italia - per quanto concerne i movimenti di club - non avverrà neanche per quest'anno dato che il calciomercato in serie A è bello che chiuso; potrebbe, invece, passare dal Nizza al Marsiglia - restando sempre in Francia -, seppur Garcia abbia apertamente detto di non volerlo in rosa. In tutto questo, però, Balotelli fa discutere - ancora una volta - fuori dal rettangolo verde di gioco. A 28 anni sembra 'finalmente' maturato rispetto al passato ma alcune uscite a gamba tesa non mancano. Lui, che su Instagram si diverte a prendere in giro il fratello Enock, ogni tanto tocca anche argomenti politici. Del resto, è nota la poca simpatia che scorre tra Mario Balotelli e Matteo Salvini, capo politico della Lega nonché vicepremier e Ministro degli Interni. (Continua a leggere dopo la foto)



Durante una delle ultime dirette Instagram di Matteo Salvini, Balotelli si è 'divertito' a evidenziare le reazioni dei follower leghisti. "Sì - scrive Balo nelle varie Stories - Salvini dice anche cose giuste e tocca argomenti su cui mi trova d’accordo, ma quello che voglio fare è mostrarvi i commenti alla sua diretta". E ancora, l'ex Milan sottolinea: "Cosa significa essere italiani? Come si può migliorare il paese? Il razzismo esiste?". E a tal proposito Balotelli non fa altro che cerchiare alcuni commenti degli utenti alla diretta social di Salvini: dalle offese al colore della pelle alla situazione migranti in arrivo sulle coste italiane. Lui, super Mario, si limita a farli notare per poi esplodere di nuovo. (Continua a leggere dopo la foto)



SuperMario Balotelli, poi, nelle Instagram Stories parla anche di sé stesso: "La scusa di non essere persona educata e rispettosa è morta qua. Ecco il vero motivo per cui a molti roderebbe vedere un nero capitano della nazionale. Non posso credere che certa gente abbia questi pensieri. Non può essere questo il paese dove io ho sempre sperato e pregato di giocare e di rappresentare fin da bambino. Non possono esserci persone così". Balotelli conclude il suo lungo sfogo: "Il vero problema sono i pensieri estremi di certe persone, fossi in lui (Salvini, 'con cui sono d’accordo su certi spetti, su tanti altri no') farei qualcosa, perché sono queste persone che rovinano la credibilità del paese intero. Nessuna polemica, ma tengo all’Italia tanto quanto voi". (Continua a leggere dopo la foto)



Intanto, nei giorni scorsi Balotelli, in vacanza a Lignano, per evitare i fans ha chiesto (e ottenuto) di poter parcheggiare l’auto praticamente sulla spiaggia. Subito è scoppiata una polemica, resa ancora più forte quando una disabile si è fatta fotografare vicino alla Ferrari del calciatore. Per tutta risposta, Supermario su Instagram ha dato la sua versione: "Non permettetevi mai più di insinuare una cosa del genere, io non manco di rispetto ai disabili".

Leggi anche:

“Hai avuto più calciatori tu che un ct della nazionale”. Balotelli al vetriolo, rissa social per super Mario che non le manda di certo a dire. Il bersaglio? Proprio lei…