“È successo un attimo prima del crollo”. Un video inedito sulla tragedia di Genova

Immagini che si sovrappongono, una dopo l'altra, video e testimonianze di chi si è trovato a vivere un orrore troppo grande per essere raccontato e difficile da capire fino in fondo anche guardando le istantanee arrivate da Genova, dove il crollo improvviso di ponte Morandi ha causato la morte di 38 persone. Tra le tante testimonianze di quell'orrore ce n'è una in particolare che sta rimbalzando di social in social in queste ore e che arrivata dalla testata Genova Quotidiana. Il sito ha infatti pubblicato un video del ponte prima del crollo, immagini che sono state registrate dalle telecamere di Autostrade per l'Italia e successivamente rimosse. A spiegare nel dettaglio l'accaduto è lo stesso giornale ligure: "Per fare una prima prima verifica abbiamo fatto la cosa più semplice e immediata: siamo andati su sito di Autostrade per l'Italia dove vengono pubblicati i video delle infinite telecamere che sorvegliano la viabilità". (Continua a leggere dopo la foto)

Sul sito è spiegato anche esattamente quanto successo con la sequenza: "Le immagini diffuse non sono in continuo, sono 15 secondi che si rinnovano ogni tot di minuti. Prima che il sito cancellasse persino la telecamera sulla mappa online siamo riusciti a scaricare questo video, l'ultimo diffuso prima del tragico crollo. Comincia alle 11:36 e 21 secondi, quindi 9 minuti prima che ricevessimo l'avvertimento". (Continua a leggere dopo la foto)

Poco dopo, il disastro: "Nel frattempo, il ponte è crollato, oltre una trentina di auto e tre camion sono precipitate per decine di metri nel greto del Polcevera, è stato dato l'allarme, si è messa in moto la macchina dei soccorsi, l'informazione, ragionevolmente impiegando alcuni minuti, è giunta fino a noi, che abbiamo aperto il sito e scaricato il video". Ma cosa si vede di preciso in quelle immagini? (Continua a leggere dopo la foto)

"Si vede che alla svolta del primo curvone - spiega il sito - in direzione Genova tutti frenano. Qualcuno accende le quattro frecce. Forse il ponte comincia a traballare e i veicoli rallentano. Forse lo fanno solo perché la pioggia si intensifica e il crollo è avvenuto dopo 2, 3, 4 minuti. Qualcosa, in lontananza si intravede, sembra il cedimento del ponte, ma potrebbe essere l’effetto delle gocce sulla telecamera".

