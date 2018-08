“Vergognati!”. Chiara Ferragni, insulti pesantissimi dai fan: “Quelle cosce…”

Chiara Ferragni nella bufera: la bella fashion blogger (tra le più pagate al mondo) ha suscitato l’indignazione dei fan per aver postato una foto. Una sola foto. “Ready for tonight” ha scritto Chiara a didascalia dello scatto che la vede fasciata in un completo due pezzi composto da top nero e gonna in latex aperta sui lati. Ma quel look non è proprio andato giù ai fan che l’hanno massacrata. “Ti vestono a tr*ia”, “ma il tuo ragazzo non è geloso?!”, “il tuo fidanzato ti permette di uscire così?!”, “sei schifosa”, “copriti ces*a” e “mer*a”. È questo il tenore dei commenti ricevuti da Chiara per aver scelto di indossare qualcosa di sexy. La gente, diciamolo, non si regola. E approfitta dei social per sfogare la propria rabbia e frustrazione. La cosa peggiore? Chi critica la Ferragni lo fa mettendo in mezzo il figlio: “copriti sei una mamma”, “vergogna, sei madre di un figlio, ma il pudore?”, “comunque ti dovresti vergognare xe sei mamma ad uscire cosi”. Continua a leggere dopo la foto

“Sì, certo una neomamma esce con un sacco della spazzatura in testa!! La smettiamo con certi cliché?? È imbarazzante”. Per fortuna, però, sono tanti i follower che prendono le difese di Chiara: “’Non si addice una madre”. =Tristi, bigotti, depressi, criticoni e invidiosi. Vogliamo capirlo che i vestiti nel momento in cui non servono per coprirci dalle temperature esterne, son solo un gioco? Vogliamo riconoscerlo che chilo più, chilo meno, i nostri corpi son tutti fatto uguali e dovremmo smetterla di aver così vergogna e di farci dei pallini per niente”.

Anche Chiara, però, risponde ad alcuni dei commenti. A chi le chiede "ma il tuo fidanzato ti concede di uscire così?" lei risponde: "Certamente e adora il mio stile". E interviene anche Fedez che risponde: "Certo". E a chi le chiede se indossi o meno le mutande lei risponde: "Le mutande ci sono, basta zoommare". Però è una follia che ci sia tutta questa crudeltà e voglia di giudicare… In fondo lo sappiamo tutti che il lavoro di Chiara Ferragni ha proprio a che fare con i look e allora che cosa rappresentano tutti questi commenti sciocchi e cattivi?

Non è che per caso è tutta invidia perché Chiara fa la bella vita, è una bella ragazza, è ricchissima, può permettersi tutto ciò che vuole, ha un figlio che adora, un quasi marito che la ama e che lei ama e che presto sposerà? Forse forse forse c’entra proprio l’invidia con tutta quella crudeltà…

