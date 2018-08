“Non era il momento”. Filippa Lagerback la foto social rattrista i fan

Sono stati insieme per tanti anni, Daniele Bossari e Filippa Lagerback e hanno anche avuto una figlia, Stella. Poi, dopo 18 anni, hanno deciso di sposarsi e giurarsi quindi amore eterno. Lo hanno fatto il primo giugno 2018 a Ville Ponti, Varese, su un prato, circondati da parenti, amici, vip e tanta gioia. “Non riesco proprio a smettere di pensare alla magia. È stata un’emozione continua, inarrestabile e travolgente. Un fiume impetuoso fatto d’amore, di sguardi allegri, di sorrisi, di amicizia e affetto” ha detto poi Bossari tramite Instagram. Poi, dopo una prima notte di nozze “in bianco” (“Non è successo nulla perché eravamo troppo stanchi ma erano 18 anni che facevamo le prove” ha detto la neosposa), sono partiti per una meravigliosa luna di miele in Marocco. Tutta, ovviamente, immortalata dai diretti interessati. Tutti, però, si chiedono quando arriverà il secondo figlio della coppia: dopo il matrimonio i tempi saranno maturi, questo era stato il pensiero generale. Continua a leggere dopo la foto

Così la seconda gravidanza di Filippa è stato uno degli argomenti più gettonati. Ma Filippa è davvero incinta? Beh, un “indizio” ha fatto pensare ai fan che fosse giunto il momento. È bastata una foto postata dalla signora Bossari per far viaggiare le menti dei follower. La Lagerback, infatti, qualche tempo fa, ha postato una foto della sua pancia e naturalmente, tutti hanno pensato la stessa cosa: finalmente è incinta. Ma è davvero così? La coppia è in attesa di un bebè? A sciogliere il dubbio è intervenuta proprio Filippa. Continua a leggere dopo la foto

Già durante l’esperienza al Grande Fratello, Bossari aveva detto più volte di desiderare moltissimo un altro figlio e tutti hanno pensato che fosse stato finalmente accontentato. Purtroppo, però, non è così… Peccato che Filippa Lagerback non sia veramente incinta… “No, non sono incinta – ha fatto sapere in una Stories – Era solo una foto di righe, tutto qua! (Dopo pranzo non era un buon momento evidentemente”). E allora niente, sarà per la prossima volta… Continua a leggere dopo la foto

Però i fan non l'hanno presa molto bene, tutti si sono rattristati. E non poco. La showgirl non si sente ancora pronta. Lo aveva dichiarato in un’intervista rilasciata al settimanale Grazia: “Daniele forse vorrebbe un altro bambino, ma io, adesso che nostra figlia è grande voglio solo godermi con lui”. Però, visto che lo ama, siamo certi che prima o poi gli permetterà di realizzare il desiderio di un altro bimbo. Magari un bel maschietto. Non resta che aspettare l’annuncio ufficiale…

