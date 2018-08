“Bomba erotica”. Maria Elena Boschi in bikini. Ma cos’ha in mano? Ehm

Anche Maria Elena Boschi è andata in vacanza. E, visto che è una star dei social, ha documentato tutto su Instagram. Tornata dalla Puglia, dove all’inizio di agosto aveva trascorso qualche giorno di relax, se ne è andata – sempre a rilassarsi – in Toscana. Mentre si gode le ferie, però, la Boschi non dimentica il lavoro, anzi. E proprio prima di andare in Puglia, aveva rilasciato un’intervista al Corriere della sera e aveva parlato del Partito Democratico ma anche di attualità politica. Alla domanda “Una segretaria donna è possibile?”, la Boschi ha risposto: “Vedremo. Mai dire mai”. Comunque in attesa di capire quali saranno le sorti del partito e di Maria Elena Boschi, lei si rilassa. In Toscana. Senza perdere le feste dell’Unità. Come quella di Villadossola che si è tenuta pochi giorni fa. “Un grande grazie agli amici e amiche della festa de L’Unità della Lucciola. Un bel dibattito a tutto tondo con Enrico Borghi", ha commentato così, su Facebook, la Boschi dopo la festa di venerdì 10 agosto. Continua a leggere dopo la foto

Si è parlato di politica, ovviamente, di vaccini, fake news, del caso Ilva. Insomma, di tutti temi di attualità. "Maria Elena Boschi ieri sera alla Festa dell'Unità di Villadossola ha dato prova di leadership e di sintonia con il nostro popolo. Anche i passaggi che, giornalisticamente, si potrebbero definire ostici (dal suo annuncio in passato di ritiro al rifiuto di alleanze con i 5 Stelle, dalla necessità di fare un congresso vero e subito alla scelta di non ripiegare nella ridotta delle alleanze con l'estrema sinistra che ha contributo alla sconfitta del 4 marzo) sono stati salutati da scroscianti applausi delle numerose persone presenti" ha commentato Borghi.

E ha aggiunto: "L'autunno vedrà cadere la finzione di un 'governo di cambiamento' e il Pd dovrà trovarsi pronto per la costruzione dell'alternativa al sovranismo". Ma torniamo alla Boschi che è in vacanza. E che, sui social, posta foto della sua bellezza e della sua abbondanza. Avete visto l'ultima foto che la ritrae in bikini? Beh, da sturbo. L'ex ministra di Renzi, che oggi è deputata semplice di Bolzano, ha ceduto al fascino delle foto in bikini su Instagram. E i fan – che ve lo dico a fare – hanno gradito…

"Qualche giorno di riposo in famiglia. Buone letture, lo splendido mare della Toscana e tante coccole con la mia nipotina Bianca Maria.#estate #summer #agosto #mare #family#zia #sole #vacanze #2018 #spiaggia#riposo #reading #toscana #maremma#instameb" ha scritto a didascalia della foto in costume da bagno. Ma c'è un dettaglio che non è passato inosservato: il libro che ha in mano. Il titolo è "particolare": "Non si abbandona mai la battaglia. Lettere di un Navy Seal a un commilitone sull'arte della resilienza" di Eric Greitens. Non è che per caso era un messaggio subliminale?

