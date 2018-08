Aborto ‘mancato’. Tragedia per il noto attore: la moglie incinta ha perso il bimbo

Una notizia sconvolgente l’ha lasciata sotto choc. E lei, incredula e presa da un dolore insopportabile, ha deciso di raccontare tutto ai suoi fan attraverso i social network. “Siamo andati a fare l’ecografia della dodicesima settimana ed eravamo felicissimi ma il bimbo non si trovava. Era morto. Aveva lasciato il sacco amniotico. Avevo avuto un aborto mancato”, ha raccontato su Instagram in un post molto dettagliato. L’aborto mancato (o silenzioso) avviene quando non si verificano crampi o sanguinamenti e, alcuni sintomi tipici della gravidanza, come tensione mammaria o nausea, diminuiscono. In pratica si abortisce ma non ci se ne rende conto. Ci si potrà accorgere solo durante l’ecografia: in quell’occasione il medico si renderà conto che non c’è battito fetale. L’embrione sarà morto, ma il corpo non l’avrà ancora espulso. A raccontare questa esperienza drammatica è Rosie, la moglie del comico Chris Ramsey. Lei, che è una star dei social media, e l’attore hanno già un figlio, Robin, ma avevano deciso di allargare la famiglia. Continua a leggere dopo la foto

“La sofferenza più grande è aver preparato uno spazio nel tuo cuore per un bimbo che non arriverà mai” ha scritto facendo commuovere tutti. Ma l’aborto mancato è davvero terribile: “Il mio corpo era ancora convito che fossi incinta e che il bambino stesse ancora crescendo dentro di me ma non era così”. Rosie, così come tante altre donne, non aveva mai sentito parlare di aborto mancato. E lo choc, per lei, è stato ancora maggiore. Anche perché Rosie è stata poi ricoverata in ospedale per la procedura di rimozione del feto, della placenta e di tutto il resto. Continua a leggere dopo la foto

Una sofferenza atroce perdere un bimbo così, senza neanche rendersene conto: non si ha neanche il tempo di preparare il cuore a un simile choc. Rosie è stata molto forte e suo marito Ramsey le ha dedicato un pensiero d’amore: “È una guerriera – ha scritto – dopo quello che ci è successo siamo ancora più solidali con le coppie che hanno passato quel che abbiamo passato noi. Non lo auguro davvero a nessuno”. È un momento delicatissimo per la coppia che ora dovrà per forza guardare avanti. Continua a leggere dopo la foto

Ma niente sarà più lo stesso, questo è innegabile. Ma Rosie trova comunque le energie per pensare a tutti coloro che le sono stati accanto in un momento tanto triste: “Grazie per tutti i messaggi che mi avete mandato – ha scritto – mi fa bene sapere che non sono l’unica donna che ha vissuto una cosa come questa. Non pensavo foste così tante. Quando dolore: il mal di cuore è enorme e non passa”.

“L’aborto, ero confusa… Poi”. La confessione choc di Giulia Michelini. Quel segreto tenuto nascosto che ha cambiato, per sempre, la vita dell’attrice