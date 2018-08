Eccitazione sfrenata: Stefano De Martino, via il costume: in piscina e resta “così”

Stefano De Martino è un figo pazzesco. E su questo non c’è niente da discutere. Ultimamente, poi, non possiamo fare a meno di notarlo visto che il ballerino ex marito di Belen, che è in vacanza a Ibiza, non fa che postare foto di lui in costume, lui accanto al tramonto, lui che gioca col piccolo Santiago (sempre in costume). Insomma, gli occhi ringraziano. E Stefano fa bene a stare sempre mezzo nudo e a rilassarsi visto che a breve, per lui, ricominceranno gli impegni in televisione, ad Amici. Secondo alcune indiscrezioni, il ballerino sarebbe stato scelto da Maria De Filippi per sostituire lo storico professore Garrison che se ne va. Sarà vero? Non ci sono conferme né smentite dal diretto interessato ma tante cose fanno pensare che sia la verità. Ce lo vedete Stefano in cattedra? Beh, noi sì. Nelle ultime ore, però, non si fa che parlare di De Martino per un piccolo incidente hot che gli è capitato in piscina. Accidenti, questa sì che è roba forte… Continua a leggere dopo la foto

Però, donne, frenate l’entusiasmo. Perché Stefano, in tutta probabilità, non è single ma “accompagnato” da Gilda Ambrosio la giovane blogger e fashion designer che, tempo fa, aveva smentito categoricamente che tra lei e il ballerino ci fosse qualcosa. Ma se tra loro non c’è nulla, perché stanno sempre insieme anche in vacanza? Questo è un bel mistero… Forse la Ambrosio ha voluto depistare i gossippari in nome della privacy? È un’ipotesi sensata…

Intanto Stefano De Martino e Gilda se la spassano a Ibiza nella bella villa di lui. Si divertono, sono complici, sono belli e affiatati e tutto lascia pensare che stiano insieme. Ma non è questo il punto. Proprio mentre erano a Ibiza insieme ad altri amici, i due sono stati fotografati a bordo piscina mentre giocavano spensierati con l’acqua. Tutto sembrava “normale” fin quando De Martino, preso da un momento di euforia, si è abbassato il costume mostrando il lato b all’obiettivo. Continua a leggere dopo la foto

Ma Stefano, cosa fai? La Ambrosio ha prontamente postato lo scatto sulle stories di Instagram. Tanta roba… Peccato solo che la Ambrosio abbia censurato il sedere di De Martino apponendo sopra ai glutei due ciliegie. Scusa, Gilda, ma perché lo hai fatto? Non potevamo goderci lo spettacolo senza censure? E voi avete visto la foto? Che ne dite? Siete ancora in voi o siete tutte svenute?

