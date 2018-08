“Vergogna”. Sonia Bruganelli avvinghiata a un altro uomo. Tutti inferociti

Sonia Bruganelli, la biondissima moglie di Paolo Bonolis, è finita di nuovo nella bufera. Ancora? Non è la prima volta che la signora Bonolis viene sommersa dalle critiche. Ma, se in passato il motivo per cui era stata attaccata era il suo ostentare una sconfinata ricchezza (mostrandosi in lussuose boutique a comprare borse super costose o a viaggiare sul suo jet privato), stavolta le ragioni sono altre. Quali? Ebbene, Sonia è stata accusata di mancare di rispetto a suo marito. Ma perché cosa ha fatto la Bruganelli? Il caos è stato sollevato da una foto che la Bruganelli ha postato su Instagram. La foto in questione la ritrae in spiaggia avvinghiata a un uomo che non è Bonolis. Si tratta di Alessandro, un caro amico di Sonia che appare spesso nelle sue foto in rete. Ma se è un amico che problema c’è? Il problema, secondo i follower, c’è eccome: nessuno crede che la Bruganelli tradisca Bonolis con Alessandro, il punto è il rispetto. E i follower non hanno mandato giù il suo comportamento. Continua a leggere dopo la foto

Per fortuna, però, qualcuno ha difeso la Bruganelli… Però sono di più quelli che l’hanno criticata: “Anche io sto sempre abbracciata a un amico. Mio marito è d’accordissimo! Che strane abitudini che avete”, scrive qualcuno. “Ma una vacanza solo con marito e figli mai? Sempre 300 amici al seguito… bah”, scrive un altro. E ancora: “Uno può essere amico quanto vuoi, però ci deve essere sempre quella linea da non oltrepassare. E sinceramente qui si oltrepassa. E non poco. Bhe, contento Paolo!”. Ma non è tutto. Continua a leggere dopo la foto

“Ma una foto con Paolo mai?”; “In tutto c’è un limite…Contento Paolo”, “Porta un po’di rispetto al tuo marito, ma soprattutto ai tuoi figli”. Insomma i fan di Sonia proprio non hanno gradito il suo comportamento. Ma tutto questo pandemonio per una foto? Esatto. Per fortuna c’è anche chi guarda oltre l’apparenza e difende certi sentimenti puri, per esempio l’amicizia. Infatti sono diversi i fan che hanno scritto di vedere solo serenità e amicizia in quello scatto. Continua a leggere dopo la foto

Sono diversi i follower della Bruganelli che sostengono che non c’è nulla di male in quella foto che la ritrae in compagnia di un amico. Sonia se la sarà presa? Probabilmente no: ormai è abituata alle critiche e sa che spesso le persone parlano senza sapere. O comunque, se per caso se la fosse presa, siamo certi di una cosa: risponderà a tono a chi l’ha criticata in questo modo. Stiamo a vedere che succede. Avete visto come ha reagito dopo che Diva e donna ha messo in giro che la Bruganelli stava pensando a fare un altro figlio con Bonolis?

