Vacanze in corso per tanti vip italiani in questi giorni di agosto. Tra questi la giornalista Nadia Toffa, come sempre attivissima sui social: la conduttrice e inviata del programma Le Iene sta condividendo con i fan, al solito, frammenti della sua vita anche lontano dagli impegni lavorativi. La trentanovenne si è circondata degli affetti più cari, trascorrendo le sue giornate con le amiche del cuore, tra cenette e bagni in piscina. Mantenendo semplicemente il suo modo di essere, sta trasmettendo un messaggio di grande positività. Il sorriso sulle labbra con il quale ha affrontato il cancro, sta infondendo coraggio a tante persone che stanno condividendo la stessa battaglia. Nadia Toffa ama in modo viscerale il suo lavoro. Purtroppo, però, nella scorsa edizione de Le Iene a volte si è vista costretta a non essere presente in studio. (Continua a leggere dopo la foto)

Era stata lei stessa a spiegare ai fan, sempre preoccupatissimi di fronte alle sue assenze dal piccolo schermo, il motivo delle rinunce cui era costretta. Le cure a cui si stava sottoponendo per sconfiggere il cancro, la debilitavano. A febbraio Nada aveva spiegato in un toccante post: "Ho avuto un cancro. Mi sono operata e mi hanno tolto il 100% del tumore. Ma ho fatto una radio e chemio preventiva, le ho finite pochi giorni fa. La fortuna è stata proprio che dopo lo svenimento ho fatto un accertamento, un check-up completo". (Continua a leggere dopo la foto)

"Ora sto benissimo - proseguiva il messaggio di Nadia - Non mi vergogno di nulla. Non mi vergogno dei chili persi, li riprenderò. Voglio chiedere aiuto anche a voi: si tende ad avere una certa delicatezza con chi ha avuto un cancro. Invece, chiedo tanta normalità, continuate a prendermi in giro (ai colleghi de Le Iene). Lo chiedo anche a voi, il pubblico. Se mi incontrate per strada trattatemi come al solito: se volete farmi un complimento, o dirmi che un servizio non vi è piaciuto, ditemelo. Criticatemi se volete, ma non trattatemi da malata!". (Continua a leggere dopo la foto)

Il conto alla rovescia verso il ritorno sul piccolo schermo va però finalmente esaurendosi. La conduttrice de Le Iene è impaziente. Sui social, infatti, ha spiegato: "Sto vivendo un'estate a colori! Tanta energia positiva. Pronti per settembre? Io non vedo l'ora. Vi abbraccio uno a uno. Buon tutto!". A coloro che ammettevano di sentire la sua mancanza ha replicato rimarcando che ormai manca pochissimo e ha aggiunto: "Scalpito".

