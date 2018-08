Giulia De Lellis, il messaggio da ‘brividi’ vola sui social: cosa è successo

È un messaggio da brividi quello scritto da Giulia De Lellis sul suo account Instagram. Brividi di gioia, per lei, perché in queste ore è riuscita a raggiungere la stratosferica cifra di tre milioni di follower. L’ex corteggiatrice di ‘’Uomini e Donne’’, ex di Andrea Damante e concorrente della seconda edizione del Grande Fratello Vip ha ringraziato i suoi follower in un lungo post, corredato da una foto che la ritrae di primo piano. “Gratitudine: sentimento di affettuosa riconoscenza per un beneficio o un favore ricevuto e di sincera e completa disponibilità. Non ci sono mai stati grandi favori – scrive la De Lellis – ma senza chiedere c’eravate e ci siete, cresciamo insieme! Per questo, 3 milioni di volte grazie! Grazie di cuore, sincero, senza nessun altro tipo d’interesse se non quello di esservi davvero grata!”. Giulia poi sottolinea come i giudizi, le critiche e i complimenti siano stati il carburante che ha utilizzato per migliorarsi. (Continua a leggere dopo la foto)



“Non mi sono mai nascosta.. io sono così, o mi ami o mi odi – riflette ancora l’infuencer – Tra un verbo sbagliato, L’instancabile chiacchiericcio, una capitale mai memorizzata, un sorriso forzato magari per un giornata no, uno invece, inevitabilmente esploso sul mio viso. Io sono così!”. “Non cambio per apparenza, non cambio per farmi piacere, però ammetto che mi avete migliorata”. Infine l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne chiosa: “E spero di crescere ancora un po’ con voi. Ancora un po’ tanto .. #3M#GDL#ioscioccata#maipiùdicosì”.

Il post è stato raggiunto da tantissimi like e commenti e uno dei primi a complimentarsi con Giulia è stato Luca Onestini, ex tronista di ‘’Uomini e Donne’’ e collega della De Lellis durante l’avventura del Grande Fratello Vip. “Complimenti Giulietta! Tutto super meritato”, ha scritto il fidanzato della modella croata Ivana Mrazova. La coppia, legatissima alla De Lellis, si è conosciuta proprio all’interno delle mira del GFVip.

Intanto la storia tra Giulia e Andrea Damante sembra aver raggiunto il capolinea. In questi mesi i due sono finiti sui giornali, paparazzi dai fotografi del settimanale Chi in barca a largo della Costa Smeralda. Nonostante i silenzi, i due erano apparsi molto affiatati, tra baci, abbracci e coccole, e in quell’occasione Giulia aveva sfoggiato il nuovissimo seno. In queste ore, però, è stato lo stesso ex a confermare: ‘’"Ve lo dico io così evitiamo ambiguità e cattiverie - sentenzia lapidario il veronese - Non stiamo insieme!”.

