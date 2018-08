Fabrizio Corona sta trascorrendo qualche giorno di vacanza in Puglia. Lì, sostiene Diva e Donna, avrebbe conosciuto quella che è stata già etichettata come sua nuova fidanzata. Si chiama Zoe Cristofoli, ha 22 anni, un'evidente passione per i tatuaggi, su Instagram conta 237mila follower e soprattutto non è un volto proprio sconosciuto al mondo del gossip. Nel passato di Zoe ci sono infatti l’ex gieffino e tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli, il portiere del Frosinone Francesco Bardi e l’imprenditore veronese Luca Danese, uno dei fondatori della Apache Customs con cui deve essere finita da poco, visto che l'ultima foto insieme risale allo scorso 31 maggio. Corona ha postato uno scatto della Crisofoli su Instagram in cui lei indossa una maglia del suo marchio di abbigliamento. Un chiaro indizio? Non ci sono conferme, al momento, di questa nuova love story dell'ex re dei paparazzi, che ha da poco chiuso la lunga relazione con la cantante Silvia Provvedi del duo 'Le Donatella'. (Continua dopo la foto)



Eppure la rivista Diva e Donna, che ha lanciato lo scoop, scrive che “la passione è scoppiata in Puglia dove l’ex agente dei paparazzi trascorre le sue prime vacanze fuori dal carcere col figlio Carlos, avuto da Nina Moric. Corona e Zoe si sono conosciuti per lavoro, lei lo ha conquistato con i suoi occhi da gatta ed è soprannominata 'la tigre di Verona'”. Staremo a vedere. Nel frattempo in Puglia con Fabrizio e Carlos Maria c'è Nina Moric. E anche qui la cronaca rosa ci ha già ricamato parecchio. (Continua dopo la foto)

Ma stavolta più che un gossip, i due ex regalano un aneddoto curioso ai fan di Instagram. Avete presente il tatuaggio che lui ha dedicato al figlio nel 2002, quel volto di bambino che ha sul petto? Ecco, non è Carlos. Era convinto di tatuarsi il viso del figlio, Corona, solo dopo ha scoperto che in realtà non è lui. Ha vuotato il sacco in una Instagram Stories: "Voglio raccontarvi una cosa divertente - ha esordito Fabrizio sul social - Quando è nato il nostro cucciolo Carlos Maria, io ho deciso di tatuarmi la sua faccia sul petto. Mi sono tatuato questo bambino, poi arriva mia moglie, ai tempi era mia moglie, oggi è la mia ex moglie, e mi dice che non si tratta di nostro figlio". (Continua dopo la foto)

"Hai preso il bambino sbagliato – ha quindi proseguito nel video la Moric -si chiama Antonio ed è il miglior amico di Carlos". "Non è lui, mi sono tatuato un altro bambino", ha aggiunto Fabrizio. A Nina la conclusione: “Però ti sei tenuto questo povero bambino sul petto". Capito? L'ex manager si è tatuato il bambino sbagliato. Convinto di essersi fatto imprimere sulla pelle il viso del piccolo Carlos, ha finito per avere sul petto quello del suo miglior amico. Curioso. Nina e Fabrizio hanno voluto condividere questa storia originale coi fan e il video dimostra che tra i due, che come detto sono in vacanza insieme in Puglia con Carlos, è tornato il sereno.

Fabrizio Corona, la foto 'bomba'. Pubblica lo scatto e la rete va in tilt: colpa di 'lei'