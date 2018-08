“Ma quanto è bella?”. Ineke, la mamma di Michelle Hunziker fa il ‘botto’ sul web

Michelle Hunziker, la showgirl di origine svizzera e moglie di Tomaso Trussardi è tornata a far parlare di sé dopo alcune clamorose dichiarazioni sul pericolo vissuto dalla figlia Aurora Ramazzotti qualche anno fa. ''Una sera è successo quello che noi mamme temiamo: ero al nono mese di gravidanza di Sole e mi è arrivata la fatidica telefonata alle due e mezza di notte. Auri si era sentita male e aveva perso i sensi a causa dell’alcol. Per fortuna mi è venuta in mente di farla portare in un ospedale pediatrico visto che era minore. Quando sono arrivata era attaccata all’elettrocardiogramma e ai tubi. Non dimenticherò mai quello spavento''. L'intervento di Michelle è stato tempestivo e determinato. ''Mi sono sentita in dovere di darle un aut aut serio e imporle di non frequentare più le due persone che per lei erano deleterie, Probabilmente per un po’ mi ha detestato ma ora mi ringrazia tantissimo''. (Continua a leggere dopo la foto)



Aurora e Michelle hanno instaurato un bellissimo rapporto. Merito anche di Ineke, la mamma di Michelle, che in passato ha visto sfuggire la vita della figlia a causa di una setta che l'aveva risucchiata in un buco nero senza uscita. ''Mia figlia è stata molto coraggiosa a decidere di raccontare tutto e io voglio esserlo altrettanto'', aveva detto Ineke, 74 anni, ospite di ''Domenica In''. ''In 74 anni credo di non aver mai sofferto così tanto, sono qui perché non vorrei mai e poi mai che altre mamme soffrissero quello che ho sofferto io'', ha raccontato la donna.

A guardarla si capisce subito da dove arrivi la bellezza della figlia. A 74 anni Ineke sprizza fascino ed eleganza da tutti i pori. Originaria dell’Olanda, si è trasferita in Svizzera per amore, sposando il pittore Rodolfo Hunziker. L’infanzia di Michelle Hunziker non è stata semplice proprio a causa dell‘unione dei genitori, finita molto presto per via dell’alcolismo del padre. Dopo la separazione dal marito, Ineke si è trasferita da Sorengo a Zuchwil insieme ai figli, in seguito ha raggiunto Milano per aiutare Michelle a coronare il sogno di diventare una modella.

Qualche giorno fa Michelle ha pubblicato una foto che la ritrae in sua compagnia. "Ma ciao!!! Oggi ho fatto truccare la mia mamma dalla mitica Laura Barenghi! Ma quant'è bella?", ha scritto la conduttrice di ''Striscia la notizia'' e ''Vuoi scommettere?'', programma andato in onda questa stagione su Canale 5 che Michelle ha condotto insieme alla figlia Aurora Ramazzotti. E in effetti, la signora Ineke Hunziker mostra una forma assolutamente invidiabile.

