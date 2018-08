“La mia estate”. Una foto e un boom di like: Nadia Toffa stupisce tutti così 

Una cuffia colorata e un sorriso radioso: Nadia Toffa torna su Instagram portando con sé tutta la sua energia e positività. Come tutti ben sanno, ormai da tempo, l’inviata delle Iene sta combattendo contro il tumore che l’ha colpita, ma non ha nessuna intenzione di arrendersi. Nadia Toffa è pronta a tornare in tv. La conduttrice e inviata de “Le Iene”, che sta lottando con grinta e determinazione contro il cancro, a settembre riprenderà il timone della trasmissione di inchieste in onda su Italia1. Ad annunciarlo è la stessa giornalista sul proprio profilo Instagram che, rispondendo a un follower che le ha domandato quando sarebbe tornata in tv, ha scritto: “Ci vediamo a settembre con le dirette delle Iene”. Il post, che è stato sommerso di likes e parole d’affetto dei fan (“ti aspettiamo”, “sei bellissima”…), rassicura gli appassionati telespettatori sulle sue condizioni di salute dando seguito ai segnali positivi che si era potuto cogliere dai post che ha pubblicato nelle scorse settimane. (Continua a leggere dopo la foto)



Ma adesso Nadia si gode un po' di relax con le amiche e dal suo account social pubblica uno scatto che la immortala con una cuffia floreale e coloratissima, mentre sorride con fiducia al futuro. “C’è sempre il momento stupidera con le amiche in piscina – ha scritto la conduttrice de Le Iene -. Eccone per esempio uno”. Fra gli hashtag scelt ci sono #divertirsiconniente #buonestateatutti #unbacioatutti, messaggi ricchi di speranza e positività. Oltre 150mila like e una pioggia di commenti: ''Hai una forza ed una carica straordinaria. Grande Nadia''; ''Vedrai che starai bene ma tu hai coraggio da vendere''; ''Evviva la stupidera ,evviva la nostra Nadiuccia che con autoironia e dolcezza ci insegna la vita''.

I momenti difficili sembrano ormai alle spalle: ora Nadia Toffa sta finalmente meglio ed è pronta a tornare in televisione, prendendo il posto che aveva lasciato alle Iene. Nei mesi scorsi la giornalista era stata costretta a disertare la conduzione del programma e diverse ospitate (fra cui quella ad Amici di Maria De Filippi), per prendersi cura di se stessa e affrontare la chemioterapia.

Nadia nelle ultime settimane è tornata attiva sui social, dopo una lunga fase di silenzio. Lo aveva fatto pubblicando un post, sciarpa di seta giallo acceso al collo, che aveva scatenato l'entusiasmo del suo pubblico. "Pronta per uscire", con l'eloquente hashtag #cenetta che aveva fatto chiarezza su come sarebbe proseguita la serata della 39enne che aveva aggiunto: "Ma si è capito che mi piace il fluo??" per poi riservare un "mega abbraccio" ai suoi ammiratori.

