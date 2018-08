“Bellissimi”. Temptation Island: la foto di Andrew e Martina fa il ‘botto’

A Temptation Island è finita la storia d'amore tra Martina e Gianpaolo che durava da quasi 5 anni: la Sebastiani durante il suo percorso nel docu-reality si è molto avvicinata al single Andrew, al secolo Andrea Dal Corso, “Modello, attore, Wine Producer, Gentleman Style e Motivation Supporter”, si legge nella descrizione del suo profilo Instagram. Alle fidanzate di Temptation Andrew, 31 anni, vive a Venezia e si è presentato come imprenditore vinicolo e ha usato anche un termine originale per descrivere il suo lavoro: lui ‘spumantizza’. È anche un modello e infatti nel 2016 ha vinto il titolo di “Uomo ideale d’Italia” ma, come rivelato da lui stesso in un’intervista al sito Ditutto, in passato soffriva di obesità: pare sia arrivato a pesare 130 chili da adolescente. Il tentatore e Martina sono arrivati a darsi un bacio e durante il falò di confronto finale la trentenne ha deciso di porre fine alla sua relazione ammettendo di aver provato delle emozioni con Andrew e di desiderare qualcosa che il suo ormai ex fidanzato non può ancora darle, visto che è più giovane di lei di sei anni e vuole godersi la sua giovinezza a pieno senza responsabilità. (Continua a leggere dopo la foto)



Nonostante il percorso a Temptation sia terminato, l'attenzione sui protagonisti resta ancora alta: ai più attenti follower non è sfuggito che alcuni indizi fanno propendere per la tesi che vede Martina e Andrew insieme ad Ibiza. Gli indizi raccolti che Martina ed Andrew non fossero andati con l’intenzione di restare separati erano piuttosto palesi, ma ora i due hanno deciso di “uscire allo scoperto”. Come rivelato dalla stessa Martina nell’ultimo speciale di Temptation Island, la volontà di rivedersi con il tentatore Andrew c’era.

La ragazza ha affermato che probabilmente avrebbero avuto occasione di incontrarsi e poi il tempo avrebbe deciso, con calma. E i due sono infatti volati a Ibiza e hanno immortalato una serata a tre sui social. A pubblicare lo scatto è stato proprio l'ex tentatore: ''The Magic Week.END! #trio #temptationisland #goodnight #feelthesummer #summervibes #ibiza #flamingo #weekendgateaway #girls #happiness'', ha scritto Andrea Del Corso a corredo dello scatto che lo immortala in compagnia di Martina e Lara (anche lei ha concluso il su percorso a Temptation Island da sola). Ed è stato un fiume di commenti, con i fan che continuano a chiedere news sui due personaggi più seguiti del reality show.

Martina ha fatto anche un post sibillino: “Credo nelle sensazioni a pelle, nell’istinto, in tutto quello che la mia testa sceglie prima del mio corpo”. Sembra chiaro il riferimento ad Andrea. I due si sono conosciuti all’interno di Temptation Island e in pochi credevano a un reale interesse da parte del tentatore. Ma chissà come andrà a finire. I due, durante il reality, si erano avvicinati pericolosamente ed era scattato un bacio. Il fidanzato di Martina, Gianpaolo, aveva deciso di uscire da solo e di tornare single.

Temptation Island, Ida non ha resistito: ecco che ha fatto poco prima della puntata