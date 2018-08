“Mi sparo una foto sexy pure io!”. Ed ecco Alessandra Amoroso ‘sirenetta’

Per i fan di Alessandra Amoroso l'attesa è quasi finita. La cantante salentina, lanciata anni fa da Amici di Maria De Filippi, sui social si mostra sempre più spesso direttamente dalla sala di registrazione dove è impegnata a incidere il nuovo disco di inediti previsto per il mese di ottobre. Un album che segue la pubblicazione di 'Vivere a colori', il suo ultimo lavoro discografico pubblicato nel 2016. Recentemente, poi, Alessandra è tornata a farsi sentire prestando la sua voce a una nuova versione della celebre canzone 'Due Destini' dei Tiromancino. Il suo pubblico, in ogni caso, è impaziente per l'uscita del nuovo disco e lei non fa che alimentare l'attesa: “E arriveranno cose nuove, cose belle. Ma io rimango… la stessa”, scrive sibillina su Instagram. Per il matrimonio, invece, ci sarà da aspettare di più. La Amoroso, che è fidanzatissima con Stefano Settepani, è dovuta intervenire personalmente per frenare le voci di nozze imminenti che fino a qualche settimana fa circolavano di nuovo con insistenza. (Continua dopo la foto)



Si mormorava che entro l'anno la Amoroso sarebbe andata all'altare. Ma no, non per ora. Anche se stanno insieme da tempo (dal 2015, ndr) e sono innamoratissimi, per il momento Alessandra e Stefano (che ha 10 anni più di lei) non ci pensano. E siccome queste voci avevano preso troppo piede, la cantante salentina ha fatto chiarezza, anche per questioni di 'iella': “Perché mi gufate? Che palline oh! Non è vero, basta!”.

Appurato che Alessandra sta per sfornare un nuovo disco e che per ora resta la fidanzata di Stefano e non la moglie come vorrebbero molti dei suoi fan, ecco un regalo per i follower di Instagram. Se Federica Pellegrini ha celebrato i 30 anni con una foto sexy durante la festa a sorpresa organizzata dalle sue compagne di squadra (l'abbiamo raccontato qui ), la Amoroso anticipa i tempi. Spegnerà 32 candeline il prossimo 12 agosto ma lo scatto seski (come scherza lei) è già servito.





A bordo piscina, con indosso un bikini bianco, la testa reclinata all’indietro e i capelli bagnati, su Instagram 'Sandrina' mostra il fisico. E come è nelle sue corde, dimostra di non prendersi troppo sul serio. “Beh…me sparu puru iou na foto seski!!! Prima dei 32”, scrive in dialetto salentino ricordando che a breve sarà più grande di un anno. La foto 'vola' sul social: 130mila 'mi piace' e quasi 2mila commenti. Fa il pieno di complimenti Alessandra, per il fisico asciutto, la posa da modella e la sua ironia. Anche se non mancano quelli che puntano il dito sulla sua magrezza.

"Con me per sempre". Il toccante gesto di Alessandra Amoroso: quel tatuaggio, svelato dalla cantante ai fan, che nasconde una dedica profonda e commovente. L'applauso unanime dei social