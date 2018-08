”Pazzesca Jennifer Lopez”. Si sfila i vestiti e… bikini supremo a 50 anni

Jennifer Lopez ha da poco compiuto 49 anni ma a guardare le foto sembra si trovarsi di fronte a una ventenne. La diva e va giustamente orgogliosa della sua vita, della sua carriera e della sua bellezza e sui social è un tripudio foto sensuali, party con gli amici e vita mondana. Tutte costruite con una infaticabile caparbietà che dal 1990 a oggi ha visto JLo conquistare il mondo. Per il 49esimo compleanno la diva portoricana ha pubblicato uno scatto che la ritrae in bikini circondata da amici e parenti e dal fidanzato Alex Rodriguez che ha a sua volta postato immagini della festa. "Situazione compleanno... sì", ha scritto JLo che si mostra super tonica con una bottiglia di champagne in mano. "Non è bello quando sai che i momenti migliori della vita devono ancora arrivare?", si legge invece in un altro post pubblicato sulla sua pagina Instagram. Insomma, il tempo passa, Jennifer Lopez non se ne cruccia e probabilmente tra qualche mese sposerà anche Alex Rodriguez, il suo fidanzato ex campione di baseball. (Continua a leggere dopo la foto)



Non si può avanzare neanche una critica al fisico tonico della star, che durante un’intervista con Emmy ha parlando dei propri segreti per stare in forma. Anche il giovane fidanzato di Jen, Alex Rodriguez, ha notato la sua prestanza fisica e la sua instancabilità, tanto da aver notato che “corre come una 25enne”. Esuberante e vulcanica, Jennifer Lopez ha la stessa presenza scenica sul palco, dove da anni continua a macinare successi e far innamorare fan e follower. Eppure, come riporta Daily Mail, la star ha svelato di essere caratterialmente più timida e riservata.

''Sono brava con le attività da showgirl. Sono brava a stare sul palco, a fare un servizio fotografico, le cose di cui ho bisogno per essere bravo nel mio lavoro. E mi piace. So come farlo funzionare. Ma non ho bisogno di essere al centro dell'attenzione. Quando sono a una festa, preferirei non parlare con le altre persone''. Il suo personal trainer Tracy Anderson (che segue anche altre star come Gwyneth Paltrow) ha condiviso il “regime” salutare seguito da Jenny From The Block per rimanere in forma.

Il personal trainer ha rivelato al magazine People di seguire la popstar dalle quattro alle cinque volte a settimana, nonostante sia sempre piena di impegni, con allenamenti che possono andare “dai trenta minuti – nel caso in cui venga chiamata dai suoi bambini, perché è sempre presente per loro – fino a un’ora o un’ora e mezza”.