Nuda in vasca. Hai capito Federica Pellegrini! I 30 anni li festeggia così

E sono 30. Federica Pellegrini, diva del nuoto, ha spento 30 candeline. Ha festeggiato il compleanno con le compagne di squadra agli Europei di Glasgow, ma non si è certo dimenticata di farlo anche con gli amici di Instagram, dove gli auguri sono arrivati a pioggia. Auguri, ma anche like a valanga, perché la Pellegrini si è regalata uno scatto super sexy per il suo compleanno. Tra le varie foto pubblicate in occasione dei festeggiamenti, c'è anche una da 140mila like e migliaia di complimenti: Fede nuda nella vasca da bagno con cappello e trombetta in bocca e il corpo ricoperto da palloncini colorati. Non è l'unica foto della serata, scrive Vanity Fair, ma sicuramente la più sexy. E la campionessa ha scelto questa perché non voleva utilizzarne una già vista, magari di una vittoria. Così ha spiegato ai microfoni di Rai Sport dove è andata nonostante domenica 5 agosto, giorno del suo compleanno, non ci fossero per lei in programma gare. (Continua dopo la foto)



“30 is the New 18, #ètuttounequilibriosopralafollia, #30suonati”. Capito? I 30 anni sono i nuovi 18 per la Pellegrini, che commenta così lo scatto nella vasca. E poi, sotto a un'altra immagine della notte dei festeggiamenti, “Ne voglio altri 30 così”. Le compagne di squadra, si legge ancora su Vanity, sono andate a 'tirarle le orecchie' alle 23 britanniche, la mezzanotte in Italia, facendo scattare la festa nei primi minuti del giorno fatidico.

Festa a sorpresa per Super Fede: tutte donne (le camere nei ritiri sono separate, ndr), palloncini giganti e hashtag '#30suonati”. Buon compleanno (in ritardo) Federica, orgoglio nazionale. Il prossimo obiettivo della Pellegrini è Tokyo 2020, che ha la priorità assoluta, ma l'esperienza a Italia's got talent le è piaciuta e pure parecchio. In autunno, infatti. Per chi fosse rimasto indietro, infatti, c'è anche la campionessa di nuoto, infatti, tra i giudici della nuova edizione del talent show.





La notizia era già stata data per ufficiale a maggio scorso: via le veterane Nina Zilli e Luciana Littizzetto, dentro due new entry, la Pellegrini e Mara Maionchi. Queste ultime due affiancheranno Claudio Bisio e Frank Matano nella nuova edizione del talent che vedremo in onda in chiaro, sul canale Tv8, a partire dal prossimo autunno. Ma qualche assaggio Federica l'ha già dato ai suoi follower di Instagram, pubblicando qualche scatto dal famoso bancone della giuria.

"Ma come ti viene in mente?". Federica Pellegrini, i fan stavolta sono 'spietati'