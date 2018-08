E alla fine anche Ludovica Valli perde le staffe e esplode su Instagram, pubblicando una serie di Stories in cui si difende a denti stretti su quanto dichiarato da un suo ex. Sono volati insulti, parole grosse, tanto che l’ex tronista di Uomini e Donne è sul piede di guerra, pronta per le vie legali, come annunciato da lei stessa. Ma cosa è accaduto? Qual è stata la miccia che ha innescato la rabbia incandescente della Valli? Un’intervista di Alberto rilasciata a un noto sito di gossip. Alberto? Un uomo con cui Ludovica avrebbe avuto una relazione e che ha dipinto l’ex tronista come una donna dal carattere per nulla facile, per usare un eufemismo. Secondo quanto rilasciato da Alberto lei vivrebbe ancora mentalmente nelle dinamiche di Uomini e Donne. Non solo... (Continua a leggere dopo la foto)

Ludovica lo avrebbe sminuito in quanto avrebbe manifestato insofferenza per la mediocrità del suo lavoro precario, per la sua auto modesta e per altro, il tutto durante la loro frequentazione. Ma ancora non è finita qui. Sempre secondo l’intervista dell’uomo la Valli, a relazione finita, lo avrebbe spiato sui social tramite profili falsi, dopo averlo lasciato tra grida e umiliazioni. Ludovica, dopo aver letto tali dichiarazioni, è andata su tutte le furie. “Cosa non si fa per un po’ di visibilità… come potete essere così cattivi?… Non ci sarà alcun problema perché parlerò con i miei legali…”, esordisce Ludovica nella prima di una lunga serie di Stories-sfogo su Instagram. (Continua a leggere dopo la foto)

“Le parole che ha usato questa persona qua per descrivermi sono molto lontane da me”, spiega l’ex tronista che poi sostiene che Alberto (seppur non è mai nominato per nome, difficilmente lo sfogo non è a lui riconducibile) sia solo in cerca di visibilità e non avendo ottenuto ciò che voleva “ha sputt…to e spalato m…da”. “Come tutte le cose hanno un inizio e una fine, i rapporti iniziano e finiscono, ci si può conoscere e non trovarsi, ma non capisco tutta questa cattiveria”, riflette sempre la Valli, prima di esplodere nuovamente... (Continua a leggere dopo la foto)

“Proprio è lo schifo, la cattiveria. ripeto solo perché non si ottiene ciò che si vuole”. Per Ludovica pare proprio essere un periodo no riguardo ai social. Pochi giorni fa, per alcune critiche al suo aspetto fisico, ha perso la pazienza, non lesinando dure repliche alle malelingue. E poco tempo addietro a tale episodio ha dovuto far fronte a una falsa diceria circa il suo rapporto con i nipotini avuti dalle sorelle Beatrice ed Eleonora

Ti potrebbe interessare anche: "Rieccola!". Ludovica Valli è tornata. L'ex tronista di Uomini e Donne era scomparsa dalla circolazione: nessuna ospitata tv e zero gossip. A distanza di anni ecco come la ritroviamo