“Mi dispiace ma è così”. Alena Seredova, la foto del figlio scatena il finimondo

Il triangolo amoroso che ha visto il portiere Gigi Buffon, da poco passato in forza al Paris Saint-Germain dopo una vita a indossare la maglia della Juventus, lasciare Alena Seredova per correre tra le braccia della giornalista sportiva Ilaria D'Amico ha occupato a lungo le pagine dei giornali italiani. Una cosa è certa, in mezzo a tante teorie e speculazioni: nel marasma mediatico scatenato dalla scelta sentimentale del calciatore, la Seredova è riuscita sempre a mantenere un profilo basso e signorile, gestendo il divorzio con il marito con vera classe e grande sobrietà. Sarebbe stato facile, d'altronde, cadere in tentazione e iniziare a sparare a zero contro chi aveva deciso di fare un passo indietro e mettere fine a una storia d'amore che era sembrata fin lì granitica. E invece la modella ceca, al contrario di tante colleghe e colleghi, ha mostrato una sensibilità fuori dal comune, riuscendo a lasciare invariati i rapporti tra i figli e quel padre che nel frattempo stava iniziando a costruire un'altra famiglia. (Continua a leggere dopo la foto)

In questo momento la showgirl si trova in vacanza in Michigan. Al suo fianco, i due figli e il compagno Alessandro Nasi. Alena continua a pubblicare di tanto in tanto sui social i momenti più divertenti e rilassanti delle sue avventure. Una foto in particolare, però, ha scatenato qualche polemica. Si tratta di un'immagine di uno dei due bambini accanto alla quale un utente, decisamente poco sensibile, ha voluto rilasciare un commento piuttosto inopportuno. (Continua a leggere dopo la foto)

"Mi spiace - ha scritto un utente - ma assomiglia al papà". Qualcun altro ha difeso Alena e commentato: "Speriamo almeno non di carattere". Insomma, solite bagarre tra utenti mentre la Seredova, che signorilmente al momento non è intervenuta nella vicenda, si gode il relax estivo. Le ultime foto postate su Instagram, infatti, mostrano l'ex moglie di Gigi Buffon in splendida forma e in tanti si sono complimentati per il look davvero irresistibile. (Continua a leggere dopo la foto)

Sul fronte nozze, invece, al momento non ci saranno sviluppi: "Parlare di matrimonio e di figli a 40 anni mi sembra quasi una barzelletta, io penso che nella vita la mia priorità siano sempre stati i miei bambini e ho cercato di difendere in ogni modo la loro serenità e il nostro equilibrio. Solo una mamma, e non tutte lo fanno, si rende conto di quanto certi cambiamenti possano essere traumatici e sconvolgenti per la vita dei figli".

