La scossa di terremoto di magnitudo 7.0 registrata nella notte sull'isola di Lombok, a est di Bali ha sconvolto la popolazione locale. La scossa è stata fortissima e le vittime, al momento sono circa 19 ma ci sono anche moltissimi feriti. La paura è stata immensa. Anche i due vip italiani, che erano in villeggiatura a Bali, hanno vissuto quei momenti di terrore. Per fortuna, però, stanno bene. A Bali, durante il terribile terremoto, c’erano anche Sonia Lorenzini e Federico Piccinato cioè i due ex protagonisti di Uomini e donne che hanno raccontato l’accaduto sui social per far stare tranquilli i fan. “Abbiamo passato una notte terribile – ha raccontato Sonia su Instagram - Terribile perché c’è stato un po’ di panico generale e inizialmente sembrava che ci fosse un allarme tsunami”. E ha aggiunto: “Quindi ci siamo rifugiati in una montagna, ospitati dalla gente del posto carinissima”. Ora la coppia si trova in aeroporto pronta a lasciare l’Indonesia. Lo spavento è stato tanto ma loro sono illesi. Continua a leggere dopo la foto

“Stiamo bene e vi aggiorneremo nel minor tempo possibile”, hanno ribadito affinché i fan non fossero troppo in pena per loro. Ora i due stanno per tornare a casa. La coppia, all’inizio, aveva deciso di vivere la relazione lontana dai riflettori, ultimamente, però, qualcosa è cambiato e i due hanno iniziato a condividere coi fan alcuni momenti della loro vita di coppia. Come è successo, per esempio, a Bali. La loro conoscenza, all’inizio, è stata particolare. I due si sono incontrati nella loro città natale, Verona e hanno subito sentito che nell’altro c’era qualcosa…

La Lorenzini nel frattempo era andata a Uomini e Donne per corteggiare Claudio D’Angelo ma le cose non sono andate come la Lorenzini aveva sperato. La De Filippi, però, ha concesso a Soniala possibilità di sedersi sul trono ed è così che è sbocciato l’amore con Federico. I due speravano di avere un po’ di pace e relax a Bali per godersi il loro amore e non si aspettavano di certo che si sarebbero imbattuti in un terremoto di tale entità. Per fortuna, però, non si sono feriti.

Ma il terremoto non è stato l’unico problema della loro vacanza a Bali: i due hanno anche dovuto fare i conti anche con una turista insolente e dai modi poco garbati. “Volevo rendervi partecipi del fatto che sono riuscita a litigare anche qua – aveva raccontato Sonia su Instagram - Mentre facevo snorkeling una mi ha tirato una pinna in faccia. Mi sono girata, ovviamente l’ho spinta e lei mi ha detto f…k you. E io le ho detto f…k you tu!. Poi mi ha dato anche della b…ch e io mi sono fatta valere…”.

