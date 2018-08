“Non avete idea!”. Lady Bonolis non ci sta. Vede ‘quella’ foto ed esplode

Sonia Bruganelli, si sa, su Instagram è molto attiva. E anche criticatissima. Non c'è post che non finisca nel mirino degli haters. Questa la prassi: la moglie di Paolo Bonolis pubblica una foto, i fan si dividono in due esatte metà, tra chi apprezza la sua ironia e chi la insulta ferocemente. Provoca Lady Bonolis. L'ha detto anche suo marito, intervistato da Maurizio Costanzo sull'argomento: "Quando entri in quel mondo lì chiunque dice quello che vuole – diceva qualche tempo fa a L'Intervista parlando appunto delle critiche social a Sonia - E lei mette le trappole, è una 'paracula'. In tanti abboccano con tutte le scarpe: si diverte e passa il tempo". L'accusa principale è quella di ostentare ricchezza. Quindi, a ogni post, fioccano insulti del tipo “Ridicola!”, “Piccola donna”, “Sei patetica. Ostentare ricchezza non ti rende migliore di altri, divertiti nella tua pochezza”. E ancora: “E ci risiamo. Non ci sta niente da fare chi non teneva niente quando si arricchisce, deve mostrare”. (Continua dopo la foto)



Anche di recente, dopo aver pubblicato le foto del famoso jet privato e dopo aver spiegato che non è solo 'la moglie di' ma una donna che lavora e che si può permettere di pagare da sola l'aereo per andare a Formentera, Sonia ha gettato benzina sul fuoco. All'ennesima domanda di un utente "Perché tu lavori?", ha (ri)dato inizio a un nuovo dibattito social. “No – ha fatto sapere al fan la Bruganelli – io viaggio tutto il giorno con l’aereo privato vestita Chanel”. Ora però la storia è diversa. C'entra sempre Lady Bonolis e sempre un post su Instagram, ma questa volta la Bruganelli è arrabbiata e se la prende coi giornali.

Uno in particolare: Diva e Donna. Che titola “Un’altra estate di passione, in arrivo il quarto figlio” il servizio che mostra Paolo Bonolis e la moglie scambiarsi un bacio a Formentera. “Sarà un inverno pieno di programmi tv e forse nell’aria c’è anche un colpo di scena”, si legge ancora. Per la rivista, dunque, la famiglia Bonolis è pronta ad allargarsi. Ma è qui che interviene Sonia, con una secca smentita a mezzo social, sotto alla foto del servizio di Diva.





“Ma anche no! Perché scrivete così a caso?!? Non avete idea di quali siano gli equilibri e le intenzioni di una famiglia. Non giocate con i titoli. #divaedonna#magazine NESSUN FIGLIO IN ARRIVO”, scrive indispettita la Bruganelli. Tra i commenti al post, anche quello di Flora Canto, la compagna di Enrico Brignano, che approfitta così per smentire la gravidanza che le era stata attribuita qualche settimana fa. “Anche perché quella che c’ha la pancia sospetta sono io!!! Non mi fregare i titoli… Che per le finte gravidanze Diva e Donna ci va a nozze! Si diverte tanto ad appioppare figli in arrivo”, scrive la Canto sotto al post dell'amica.

