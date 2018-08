“Ma… Sei te? Grandeeee!!!”. Vede un autostoppista e si ferma. Era proprio ‘lui’

“Ma sei te? Grande!!!”. Sì che è lui. E mica se l'immaginava questo giovane automobilista, nemmeno lontanamente, di dare un passaggio proprio a un vip. Isola d'Elba, giorno. Fa caldo, molto caldo, come dice l'artista nel video che ha condiviso su Facebook e che, ovviamente, è stato apprezzato, commentato e condiviso da tantissimi fan. È con un amico e prova a fare l'autostop per avere un passaggio. All'inizio non si ferma nessuno, l'amico è quasi scoraggiato, ma poi... “Zitto, zitto, si ferma”. Arriva questo ragazzo che vedete nella foto che accosta e tira giù il finestrino. Lui, il vip, ha gli occhiali da sole, il cappello sugli occhi e in mano tiene un borsone. A colpo d'occhio è difficile riconoscerlo. E fa al ragazzo: “Andiamo verso porto Azzurro, siamo in due, ci stiamo?”. A quel punto, vedendolo meglio, da vicino, e sentendolo parlare, il conducente dell'auto ha avuto il dubbio. E gli ha chiesto: “Ma te sei Biagio?”. Sì, è proprio Biagio Antonacci l'autostoppista in cerca di un passaggio all'Isola d'Elba. (Continua dopo la foto)



“Ma come hai fatto a beccarmi?”, gli risponde il cantante scherzando. E lui: “Grandeee!”. L'amico di Antonacci, sempre con ironia, prova a dire che in realtà si tratta di un sosia, ma ormai è stato smascherato. Okay, ma poi il passaggio? Dopo le 'presentazioni', si va al sodo: “Ci dai un passaggio? Siamo in due: ci stiamo?”. E salgono in auto. “Vedi che l'autostop funziona Beppe?”. Poi l'amico del cantante continua a riprendere durante il viaggio.

Biagio, che siede davanti, chiede al ragazzo cosa faccia nella vita e lui gli spiega che ha un'attività, un negozio che vende articoli per l'agricoltura e il giardinaggio. Il filmato, condiviso da Antonacci sul suo profilo Facebook, ha raggiunto in poche ore quasi 300mila visualizzazioni, migliaia e migliaia di like e altrettanti commenti. Qualcuno, sconsolato, scrive pure che sono tanti che va in vacanza all'Elba e che non ha mai avuto la fortuna di incontrarlo.

“A noi mai una fortuna del genere!”, scrive un'utente. E un'altra fan di Biagio: "Ma pensa tu....fossi stata al posto di quel ragazzo....Non so.....è il caso di dire....ma che c..ooooooo!!!!!". Ancora: “Sei stato fortunato a incontrare un bravo ragazzo, non fidarsi è meglio, come cantava una signora 'la gente è strana prima ti odia e poi ti ammazza o ama", scrive sotto al post del cantante una fan prudente. Un altro, invece, ha qualche dubbio: “Biagione si vede che è una scena preparata il tipo in macchina è tuo amico...”. In ogni caso: boom di like.

