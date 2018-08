“Non sei più tu!”. Francesco Monte, i fan notano subito la differenza: foto

Francesco Monte: ex tronista di Uomini e Donne, ex fidanzato di Cecilia Rodriguez (e poi ex di Paola Di Benedetto) ed ex naufrago dell'Isola dei Famosi. Isola degli scandali, questa ultima a cui ha partecipato lui, seppur per pochi giorni. Vi ricordate l'ormai noto 'canna-gate' che ha dominato le cronache per tutta la durata del reality? Acqua passata. Ora non sembrano esserci più dubbi: aspettiamoci di vedere Francesco nel cast del prossimo Grande Fratello Vip. Le voci si rincorrono da settimane, poi l'altro giorno è arrivata l'ultima conferma dal sito Dagospia, secondo cui l'ex tronista entrerà nella Casa più spiata d'Italia che l'anno scorso ospitava la sua famosa ex, Cecilia, che dopo averlo lasciato in diretta tv ha iniziato a frequentare il suo coinquilino, il figlio dell'ex ciclista Ignazio Moser. E stanno ancora insieme: va alla grande, a quanto pare, tra Chechu e Nacho. Ma questa è un'altra storia. Il resto del cast del reality è ancora da definire. (Continua dopo la foto)



Altra probabile new entry nella Casa, scrive sempre il sito di Roberto D'Agostino, è Enrico Silvestrin, che abbiamo conosciuto anni e anni fa come Vj di Mtv. Ancora in forse, invece, l'ingresso di Manuela Arcuri e il fratello Sergio. E gli altri concorrenti? C'è chi parla anche di Elisabetta Gregoraci, Ronn Moss, Donatella Rettore e Mercedesz Henger. La partecipazione di Monte, invece, viene data quasi per certa. Soprattutto dopo che ha rinunciato a prendere parte al percorso che avrebbe dovuto portarlo sul palcoscenico di Tale e Quale Show.

Nel frattempo, al pari di molti suoi colleghi, anche Francesco condivide coi fan scatti del suo quotidiano su Instagram. È molto attivo sul social ma una delle ultime foto non è passata inosservata. Con indosso un costume da bagno di cui sponsorizza il marchio, sdraiato su una scalinata, Monte scrive 'Besame solecito'. Ma i follower lo vedono 'diverso'. Dove sono finiti i suoi muscoli? Sembra molto più magro il bel pugliese, rispetto agli ultimi tempi.





Ci hanno visto giusto i follower, anche se qualcuno, come sempre, commenta con toni un po' polemici. Più di un utente, infatti, sostiene che ora Monte sia dimagrito troppo e non abbia più forme, mentre prima era troppo 'grosso' per via di uno sport non sano. Il diretto interessato conferma tra i commenti di aver perso peso. E rivolgendosi a chi lo critica, spiega: “Sono semplicemente un po’ troppo magro… e allora? Sti c…i, pian piano si ritorna torello”. Altri fan, invece, lo difendono a spada tratta, invitandolo a non curarsi delle malelingue visto che il suo aspetto rimane invidiabile.

"È ufficiale". Uomini e Donne, Teresanna Pugliese lo dice pubblicamente. L’annuncio della ex storica di Francesco Monte