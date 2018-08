Archiviata l’ultima puntata del popolare dating show di Canale 5 “Temptation Island” – che ha vinto la guerra degli ascolti, superando lo storico programma concorrente di Rai 1 condotto da Piero Angela “SuperQuark” – per i protagonisti del reality prodotto da Maria De Filippi è arrivato il tempo dei ringraziamenti. Lara Zorzetto è stata tra i concorrenti più amati dell’ultima edizione di Temptation Island: la bionda, che è diventata un simbolo della rivalsa femminile contro uomini traditori, ha pubblicato una storia di Instagram in cui ha ringraziato un altro uomo legato a filo doppio alla sua esperienza nel Relais Is Morus: Fabio Ferrara, l’ex fidanzato di Ludovica Valli che oggi è uno dei collaboratori della Fascino ed è stato molto vicino alla Zorzetto durante il suo percorso nella trasmissione. ''Ti voglio bene. - si legge sull'account Instagram di Lara - Grazie perché a qualsiasi ora ci sei. Ci sei con i tuoi consigli che vanno al di fuori di questo percorso. Perché sei solare e divertente''. (Continua a leggere dopo la foto)



Con queste parole Lara ha deciso di accompagnare la foto che la ritrae sorridente accanto all'ex corteggiatore di Uomini e Donne. La 26enne però ha anche fatto capire che Fabio fosse inizialmente contrario all'idea della pubblicazione di una loro foto insieme, forse per evitare supposizioni e gossip infondati su una loro possibile relazione: "Sei simpatico e un rompi pa**e che non mi fai pubblicare le foto ahah".

''Perché ti odio che sei altissimo e ti ruberei 40 cm così da non sentirmi una nana da giardino ahahah. Semplicemente grazie perché ci sei. E non c’è cosa più bella. E perché penso di aver parlato più con te che in tutta la mia vita, per questo penso che ti farò una statua'', si legge ancora nel messaggio che l'ormai ex fidanzata di Michael ha voluto scrivere tramite le Instagram Stories e i fan hanno già iniziato a fantasticare sulla natura dell'affetto tra i due. A "Temptation Island" Lara ha fatto conoscere a tutti il suo carattere. Dopo aver archiviato definitivamente la storia con l'ormai ex fidanzato Michael, la ragazza è pronta a ripartire.

Fabio Ferrara è diventato famoso tra il pubblico di Uomini e Donne per aver corteggiato Ludovica Valli ed essere riuscito a conquistarla. In seguito, quando ormai i due avevano interrotto la loro relazione, Maria De Filippi ha deciso di puntare su Fabio Ferrara e farlo entrare nella rosa dei suoi collaboratori più stretti: Ferrara lavora quindi attualmente per Fascino, l’agenzia di modeling e casa di produzione di Maria De Filippi. Fabio Ferrara sembra aver trovato la sua serenità proprio dietro le quinte del programma che lo ha reso in pochi mesi uno dei volti più amati dal pubblico.

