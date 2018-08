“Oh mamma…”. Federica Panicucci è da infarto. Il video pazzesco sbanca sui social

Federica Panicucci, 51 anni a ottobre, in vacanza alle Maldive con la famiglia ( i figli avuto dal dj Mario Fargetta e il nuovo compagno, l'imprenditore Marco Bacini) sfoggia un fisico tonico e atletico. Il tempo per la conduttrice di Canale 5 sembra davvero non passare mai: merito di una sana alimentazione (sempre postata su Instagram) e allenamento quasi quotidiano con un personal trainer. Federica, titolare del brand ''Let's bubble'', si gode gli ultimi scampoli di vacanza prima del rientro a Milano per gli impegni lavorativi. È molto richiesta anche da brand che se la contendono come testimonial di linee di benessere ma anche di gioielli e di abbigliamento: il suo look è sempre molto amato dai follower e il suo fisico è pazzesco. "Che fisico, ragazzi", si legge nei commenti del video pubblicato da Federica sui social. La conduttrice è una vera sirenetta. (Continua a leggere dopo la foto)



E ancora: "Da far invidia a tante ventenni rifatte". Il corpo "perfetto", a detta della Panicucci, sarebbe merito di una sana alimentazione e allenamento quasi quotidiano con un personal trainer. Per quanto riguarda il viso, invece, la conduttrice non ha risposto alle critiche: secondo alcuni follower, la pelle sarebbe troppo tirata per essere naturale. I lineamenti ne risultano, dunque, quasi mutati. Ma lei ha sempre rispedito al mittente le accuse.

Come fa dunque Federica a essere così in forma a quasi 51 anni e dopo due gravidanze (la presentatrice è mamma di Sofia e Mattia, nati dal matrimonio con Mario Fargetta, finito nel 2015. Oggi è fidanzata con l’imprenditore Marco Bacini)? Lei ha sempre dichiarato di non amare le diete e di essere semplicemente “nata magra“, ha avuto cioè la fortuna di avere un metabolismo accelerato che le permette di bruciare facilmente le calorie.





A dir la verità, la Panicucci per sua stessa ammissione, segue un regime alimentare sano: “Ho eliminato fritti, dolci e alcolici, però ogni tanto mi concedo una pizza. Se l’ago della bilancia si sposta, riduco le porzioni”. La sua dieta prevede una colazione abbondante, il kamut a pranzo, verdure e proteine a cena. Inoltre, beve ben 8 bicchieri di acqua naturale al giorno. Stando a quanto riportato dal sito Fidelity House, la Panicucci assume specifici integratori vitaminici e antiossidanti sotto consiglio medico. Federica è anche una patita di fitness.

