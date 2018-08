"Non era proprio male la frangetta?". Emma Marrone accende i fan su Instagram. La cantante salentina ha pubblicato una foto di qualche anno fa, scatenando una pioggia di commenti. Alcuni preferiscono il look di oggi, altri le consigliano di riprovare, ma tutti sono d'accordo su una cosa: frangia o no, Emma è una "gran figa". C'è poi anche un commento di Federica Pellegrini, che nell'esprimere un parere compie una super-gaffe: ''Ma quanto stai diventando figa? Anche più di prima'', ha scritto la campionessa di nuovo riferendosi alla foto che, in realtà, era stata scattata nel 2013. Salvo poi accorgersi che si tratta di uno scatto di cinque anni fa e correggere il tiro: ''Bene, foto del 2013, ok''. La risposta, brillante, di Emma non si è fatta attendere: ''Ero figa perché ero giovane''. E ancora altre vip che si sono complimentate con lei: Eva Riccobono ("Sei sempre bona"), Laura Chiatti ("Stupenda), Elisa D'Ospina ("Wooooow), mentre Andrea Delogu prova a fermarla in tempo: "Aspetta! Anch'io oggi ho avuto la tentazione di rifarla ma devi sempre pensare a quando sarà gonfia con l'umidità". (Continua a leggere dopo la foto)



Classe 1984, una voce irresistibile e grinta da vendere. Emma Marrone va diritta alla meta e la sua meta è il successo.Successo che raccoglie dal 2010 quando vinse per la prima volta sul palco del talent di Maria De Filippi, Amici. Da allora la bionda cantante, nata a Firenze, ma salentina d’adozione, non ha più smesso di collezionare primi posti in classifica e ovazioni sui palcoscenici. Per due anni di seguito il podio l’ha conquistato al Festival di Sanremo (nel 2011 con il brano Arriverà e nel 2012 con Non è l’inferno).

E poi riconoscimenti, dischi d’oro, di platino e multiplatino, nomination e tanti tantissimi applausi ai suoi concerti sold out in ogni città. E non è tutto. Corteggiata dal mondo della moda, la bella salentina ha posato anche come testimonial per un brand di intimo (l'italianissima Intimissimi), in slip, reggiseno e chitarra elettrica in mano e lo stilista Francesco Scognamiglio, suo amico, la adora.

Emma Marrone è una delle cantanti più amate delle nuove generazioni, portata alla ribalta grazie al fenomeno "Amici", ed è nota per i suoi tagli di capelli sbarazzini e fashion che dettano moda tra le giovanissime, e non solo. Dalle pettinature più semplici e casual, scelte soprattutto agli inizi, ai look più glam e fashion che hanno sempre più caratterizzato la sua immagine odierna, Emma è sempre un punto di riferimento per le giovani che amano stupire con il look.

“Ma che schifo!”. Emma Marrone, la foto delle polemiche: tutti a guardare ‘lì’. Critiche feroci, poi la risposta della cantante