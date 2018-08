“È un’offesa. Vergogna!”. Chiara Ferragni e Fedez, per i fan è troppo: tutti imbestialiti

Chiara Ferragni e Fedez, di polemica in polemica. Dalla padella alla brace. Soltatno qualche giorno fa vi raccontavamo l'inferno di commenti che si è scatenato dopo la foto di Baby Leone al mare, in Sardegna, che, secondo alcuni appariva troppo rosso, probabilmente ustionato dal sole. In quell'occasione tra i messaggi lasciati sotto al post qualcuno si è spinto fino all'insulto, anche se poi nelle foto successive il piccolo sembrava avere un colorito normale. La bufera di oggi, invece, non riguarda il figlio della coppia più social che ci sia. C'entra il matrimonio attesissimo tra il rapper e l'influencer. Verrà celebrato a Noto, in Sicilia, il prossimo 1 settembre e, dopo aver condiviso gli originali inviti di nozze, spiegato di non volere regali ma donazioni in beneficenza e sottolineato che non venderanno a nessun giornale l'esclusiva del matrimonio, anche stavolta Fedez e Chiara sono finiti nel mirino dei follower. E su tutti i giornali. (Continua dopo la foto)

Il matrimonio c'entra perché un pittore locale ha deciso di omaggiare la coppia che si giurerà amore eterno a Noto con un fotomontaggio che sta dividendo l'opinione pubblica. L'artista, riporta Il Giornale, ha creato due fotomontaggi dei futuri sposini e poi li ha pubblicati sul sito MFFashion. Le due opere raffigurano la coppia e il piccolo Leone sotto forma di icone sacre su vetrate, quelle variopinte tipiche dell'arte religiosa.

Fedez in versione arcangelo Michele nella sua iconografia più tradizionale: nella mano destra impugna una spada, in quella sinistra lo scudo che recita "Quis ut Deus?". Chiara Ferragni, invece, è stata raffigurata nei panni della Madonna Incoronata con in braccio tiene un Leone-Gesù Bambino. Sacro e profano insieme: rischiosa l'opera del pittore. E infatti, dopo che la coppia ha rilanciato l'omaggio sui rispettivi profili Instagram ringraziando l'artista, si è scatenato un putiferio.





"Questa esagerazione mi fa proprio schifo!! Rovinare le raffigurazioni sacre con questi due è un offesa e una vergogna... stiamo proprio toccando il fondo!! Questa cosa non mi piace proprio è veramente di cattivo gusto!! E non è invidia!!", scrive uno, riporta sempre Il Giornale. E un altro utente, tra i tantissimi che hanno commentato in modo stizzito 'l'opera artistica': "Stiamo rasentando il ridicolo".

