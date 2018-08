“Da sentirsi male!”. Ermal Meta? Mai visto così. E le fan vanno in tilt

Siamo abituati a vedere Ermal Meta, il cantante che ha vinto l'ultimo Festival di Sanremo con Fabrizio Moro, con il chiodo di pelle e la chitarra sempre in mano. “Suonare è la prima cosa che faccio al mattino, quando mi alzo”, ha detto in un'intervista recente a Donna Moderna. Negli ulti i 3 mesi, poi, gli è cambiata la vita. Dai tempi del primo Sanremo Giovani con Odio le favole ha intrapreso una scalata inarrestabile che quest’anno lo ha portato di nuovo sul palco dell’Ariston ma da vincitore, con il brano 'Non mi avete fatto niente'. Poi è diventato giudice della commissione esterna ad Amici, il talent di Maria De Filippi e, in sostanza, ha migliaia e migliaia di fan che lo seguono anche sui social. Da poco poi Ermal Meta, che è albanese, si è esibito a Tirana: “È stato bello – ha detto sempre alla rivista - c'erano 100.000 persone in piazza. Mi hanno dato le chiavi della città. Mi sono confuso con la mia gente, e la mia famiglia era lì con me. In quel momento mi sono reso conto di molte cose: forse tanti anni fa avevo scritto Sperare per arrivare a questo momento. Per tornare, nel modo opposto a cui me ne ero andato. Mi sono sentito un eroe, senza esserlo: in fondo l’unica vita che sono riuscito a salvare finora è stata la mia”. (Continua dopo la foto)



È arrivato a Bari dall’Albania con la madre, un fratello e una sorella nel 1994, quando aveva 13 anni e a Donna Moderna interviene anche sul tema caldissimo in questo periodo, i porti chiusi: “Se quello che sta succedendo adesso in Italia fosse accaduto 24 anni fa, io non sarei qui a scrivere canzoni, fare musica, andare in tv ed esibirmi ai concerti. E come me tanti altri. I confini esistono. Però so che esistono le persone prima dei confini, bisognerebbe dare una possibilità alla vita. Mi ha fatto male leggere alcune cose ultimamente”.

Sta anche scrivendo un libro, “una sorta di diario di riflessioni, di mezze poesie, testi che non diventeranno mai canzoni”, continua nell'intervista, ma in questo momento si sta dedicando totalmente ai live, “il momento più importante per me”. “Però il prossimo anno mi prendo una pausa per riuscire a fare un disco in tempi più umani”, aggiunge. Non saranno felici i suoi fan. Solo su Instagram ne conta più di 500mila. Ed è lì, sul social, che l'altro giorno il cantautore ha sorpreso i follower.

🌊🤷🏻‍♂️ Un post condiviso da Ermal Meta (@ermalmetamusic) in data: Lug 31, 2018 at 5:18 PDT





Via il chiodo, via la chitarra. Ecco Ermal Meta in costume da bagno, con pettorali e bicipiti in bella mostra. E le fan vanno in tilt a vederlo col capello bagnato e il fisico scolpito mentre esce dalla piscina. Insomma, Ermal Meta in versione sexy. O 'Sirenetto', come fa notare qualcuna. Un'altra utente, invece, è rimasta 'traumatizzata': "Io mi sento male". Qualcuno chiami i soccorsi”. Ah, per la cronaca da pochi mesi il cantante è tornato single dopo quasi 10 anni d'amore...

"Mia mamma...". Ermal Meta, racconto da brividi in diretta. Il cantante non trattiene le lacrime e commuove tutti: non lo aveva mai detto a nessuno