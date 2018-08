“Oh!”. Justine Mattera senza decenza. Mostra tutto: lo scatto senza limiti

Justine Mattera ha 47 anni. Lo direste mai? A giudicare dai suoi scatti su Instagram pare proprio che sia in perfetta forma. L'ex moglie di Paolo Limiti, diventata famosa in Italia per la sua somiglianza alla mitica Marilyn Monroe, è una vera bomba sexy e sui social le sue foto hot fanno impazzire i fan. L'ultima in ordine di tempo è quella in cui la Mattera compare completamente nuda, con il seno coperto solo da due calici di vino e la frase: ''Basta bere''. D’Altronde, Justine Mattera non ha mai fatto mistero della sua verve di provocatrice nata. Stuzzicando tutto e tutti e lasciando i suoi follower senza parole con scatti al cardiopalma. Con il suo fisico mozzafiato, qualche tempo fa la showgirl italo-americana ha mostrato senza veli anche su Playboy. “Mi sento a mio agio in ogni cosa che faccio”, aveva detto la sexy showgirl. “Mi piace cambiare, mi piace sfidarmi e se decido di fare qualcosa è perché mi piace e perché penso sia nelle mie corde e ci metto tutta la mia passione”. (Continua a leggere dopo la foto)



Un fisico perfetto grazie allo sport: “Sono sempre stata una grande sportiva da ore e ore di allenamento, nuoto al liceo, nuoto sincronizzato e canottaggio all’università… La passione per la bici, quasi un’ossessione per questo sport, è nata qui in Italia grazie a mio marito… Due anni fa ho anche iniziato a correre e ho fatto una mezza maratona e un triathlon…”, aveva raccontato la showgirl. Classe 1971, in Italia è diventata famosa come sosia di Marilyn Monroe, lanciata in tv dall’allora marito Paolo Limiti.

Bionda, svampita, ammiccante quanto basta e con quell’accento americano irresistibile, Justine sul finire degli anni ’90 conquistò il cuore degli italiani. Negli ultimi anni diradato al sua presenza in tv. Ma ha trovato il modo di non passare inosservata: grazie alla sua presenza massiccia sui social, Instagram in primis, e ai frequenti scatti hot che pubblica, il suo nome è tra i più digitati in rete. ''L’erotismo fa parte di me da sempre. In televisione però l’ho manifestato poco. Con Instagram mi diverto e ho trovato il giusto mezzo per far uscire anche questo lato del mio essere 'artista''', aveva raccontato la showgirl in un'intervista.

Lei si diverte, la provocazione fa parte del suo dna, da quando giovanissima arrivò in Italia, a Firenze, per completare gli studi e si ritrovò a fare la modella e la cubista nelle discoteche toscane, dove venne notata dall’allora re della dance music Joe t- Vannelli, che per primo, ancor prima di Limiti, capì che quella peperina bionda aveva i numeri (e le misure) giuste per diventare famosa.

“Tutto fuori!”. Justine Mattera da infarto. Nuda, senza se e senza ma: gli scatti della showgirl (46 anni) sono da perdere la testa