Belen, perfezione assoluta: il lato B è ‘monumentale’. La foto che ‘buca’ lo schermo

Prima Cecilia, poi Belen (anche se non è certo la prima volta): a Ibiza è gara di lato B tra le sorelle Rodriguez. Sì, anche Chechu è sbarcata nella 'isla' e, dopo il lungo sfogo sulle pagine del settimanale Sono in cui chiedeva ai paparazzi di lasciare in pace Belen, ha pubblicato uno scatto da infarto sul suo profilo Instagram. Belen, a quanto pare, non è l'unica a infiammare Instagram con scatti super sexy, senza veli o quasi: Cecilia, in topless e con il lato B in primo piano, è hot. Molto hot. Anche Cecilia è una modella e ha un fisico spettacolare, come dimostra la foto 'estiva' in cui indossa solo un tanga bianco sgambatissimo. Di spalle, in piscina, sdraiata su un mega gonfiabile trasparente a forma di conchiglia. Didascalia secca: “Vacaciones”. Like e commenti? Infiniti. In poche ore lo scatto in cui l'argentina, coi capelli sciolti sulle spalle e gli occhiali da sole neri, mostra il lato b perfetto alla fotocamera ha totalizzato oltre 135 mila cuoricini e centinaia e centinaia di messaggi. (Continua dopo la foto)



Il pezzo sopra del costume non c'è, ma non essendo una foto frontale il lato A è nascosto. Quello B, invece, è ben visibile. E commentatissimo, tra complimenti e le solite, immancabili, critiche. Passiamo ora a Belen, che ultimamente è rifinita al centro delle polemiche per una foto del figlio Santiago. "Amore mio grande- pic by mami"- questa la didascalia scelta dalla showgirl argentina per commentare l'immagine di Santi con un panama in testa e una bottiglia di birra in mano. Seppur questo scatto abbia raccolto più di 200mila 'mi piace', sono tanti i commenti di protesta lasciati per il messaggio negativo che la bella Belen ha fatto passare, seppur involontariamente.

"Che foto orribile. Cosa non si fa per la popolarità! Questo è un cattivo esempio, sono sdegnata"- ha scritto qualche follower su Instagram per esprimersi in modo contrariato sulla scelta di Belen di accostare l'immagine del suo bambino all'alcool pur di raccogliere qualche "like" in più. "Pur di far parlare di te, sei disposta ad usare un bambino. Povero De Martino cosa deve sopportare"- ha scritto qualcun'altro sotto allo scatto postato dalla Rodriguez.

Amore mio grande• pic by mami 😏 Un post condiviso da BELEN (@belenrodriguezreal) in data: Lug 28, 2018 at 10:29 PDT

Nel Blu• Un post condiviso da BELEN (@belenrodriguezreal) in data: Lug 31, 2018 at 7:18 PDT





La polemica si è già spenta, anche perché Belen, che posta in continuazione momenti del suo quotidiano, sta già facendo parlare di sé per una foto di tutt'altro genere. Foto 'atomica', come il suo lato B che, fasciato in una micro mutandina fucsia, troneggia nello scatto. Super sintetica anche Belen, come Cecilia. "Nel blu". Commenta così la foto in cui si mostra col solito broncio, sdraiata su cuscini e asciugamano blu. Fan fuori di testa alla vista di tanta perfezione. Ha vinto lei: oltre 400mila like e più di 3mila commenti.

