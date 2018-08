Anche Alba Parietti è in vacanza. In vacanza alle Baleari, come molti vip di casa nostra e non. E anche Alba è molto attiva su Instagram. È lì, sul social amatissimo dalle star che abbiamo potuto constatare di recente che la Parietti è una di quelle donne che sembrano non invecchiare mai. Una di quelle che l’età non scalfisce. Una che fa concorrenza alle ventenni nonostante abbia 57 anni. Avete letto bene: ha 57 anni, li ha compiuti a inizio luglio. E chi ricorda ancora bene i tempi in cui le era stata affidata la conduzione della trasmissione a tema calcistico Galagol su Telemontecarlo con Massimo Caputi quando le sue gambe, fieramente esibite sullo sgabello, sono diventate leggendarie, dovrà prendere atto che poco è cambiato da quell'epoca. Era il 1990, signori e Alba iniziava la sua carriera in televisione. La Parietti sfoggia un fisico da dieci e lode, perfetto. Insomma, è inossidabile, dunque non ha problemi a mettersi anche in topless. I fan di Instagram, alla vista di quello scatto sulla spiaggia, sono letteralmente impazziti. (Continua dopo la foto)



E dopo il fisico, il viso. Qualche giorno fa, sempre su Instagram, Alba ha condiviso una foto senza trucco. Primissimo piano, sguardo fisso alla fotocamera, capelli sciolti e selvaggi e totalmente acqua e sapone. E in effetti non c'è traccia di trucco, né sul volto né sugli occhi. Ma magari, fa notare qualcuno, ha abbellito l'immagine con qualche filtro. Lo scatto in questione, poi ricondiviso da Alba in bianco e nero, ha totalizzato quasi 2mila cuoricini e una marea di commenti.

“Bella”, “Splendida senza trucco”, “Sei sempre spettacolare”, “Sembri una ventenne”, si legge tra i messaggi lasciati dai follower. Ma tra tutti questi complimenti, c'è anche chi non si lascia convincere dalla 'naturalezza' dello scatto: “Ma quale ''senza trucco', vi pare che quando si trucca lo fa per sembrare più vecchia? Si chiama photoshop!!!”, osserva un utente, tanto per fare un esempio. Come spesso accade alle vip che cedono al fascino dello scatto 'al naturale', anche Alba dunque finisce per essere accusata di avere abusato di qualche "ritocchino" all'immagine.





La Parietti, dal canto suo, nel post parla di sé. E senza filtri di sorta: "In questi giorni mi chiamano tanti amici preoccupati , per il mio stato psichico. State tranquilli il mio stato psichico è compromesso dalla nascita. Mi piace scrivere di notte e dopo la decima goccia del mio miorilassante preferito sono particolarmente ispirata e senza freni. Forse sono pensieri inconsci, forse uno stato d'animo passeggero che trasferisco su Instagram". Infine rassicura tutti sul fatto di sentirsi, come sempre, positiva, allegra, malinconica.

“Ma che dici?!”. Alba Parietti, super gaffe in diretta. La cantonata della showgirl è già un tormentone in rete