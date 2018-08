Tendenza unghie, è Jelly nails mania. Questa estate non puoi non averle così

Ultime tendenze: dove trovarle se non su Instagram? Il social network è diventato in breve tempo la fonte primaria d'ispirazione. Su tutto: dai capelli ai gonfiabili più trendy dell'estate, dai costumi (lì è nata la moda recentissima del bikini al contrario) ai capi più cool. Complice anche la presenza delle star, che con i loro post fanno da traino alle ultime novità, basta aprire Instagram per capire cosa 'va'. Le unghie non fanno eccezione. E anche in questo caso, a proposito di star, Kylie Jenner, che svetta sulla copertina di Forbes perché è la più giovane miliardaria self-made del pianeta, consacra definitivamente la tendenza che prende il nome di 'jelly nails'. Chi è Kylie Jenner? La piccola di casa Kardashian, che oggi vanta un patrimonio personale di 900 milioni di dollari e che deve il suo successo principalmente alla sua linea di cosmetici lanciata due anni fa e diventata un successo globale. E dire che tutto è iniziato da un “kit labbra” da 29 dollari, composto da rossetto e matita per labbra! (Continua dopo la foto)



In un suo recente post, scrive Vanity Fair, Kylie ha mostrato le sue nuove 'jelly nails' ed è scoppiata la mania. Sono unghie traspartenti, che si ispirano all’effetto “mollusco” e gelatinoso delle scarpette da mare in gomma anni ’90. Un vero e proprio boom. Se provate a digitare l'hashtag #jellynails su Instagram si apre un mondo: oltre 4mila i post già dedicati a questa tendenza che ha conquistato subito le beauty addicted. Tutte ora vogliono sfoggiare le unghie 'di plastica'.

Le jelly nails sono 'esplose' nei nail shop, che hanno subito raccolto l'ultima moda in fatto di unghie, ma anche sui giornali. Anche il Guardian, per dire, ha dedicato un articolo a questa nuova moda. È deciso, allora: questa estate 2018 è l'estate delle jelly nails. Ma di cosa stiamo parlando esattamente? Come si fanno? È sempre Vanity, che cita il Guardian, a illuminarci.

L'esperta Emma Zentner di Boom Nails ha spiegato al Guardian che l’unghia va prima colorata di una nuance opaca e poi si deve aggiungere una extension in acrilico per farle diventare simili alle caramelle tanto amate dai bambini. Per le più pigre esiste già anche già una versione 'press on', ovvero adesiva. Si può acquistare su Etsy. Via al colore, via all'effetto plasticoso che andava fortissimo negli anni '90 e che ora è tornato di prepotenza.

"E addio capelli secchi!". Prova un rimedio naturale e non torna più indietro: il prima e il dopo