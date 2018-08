“E tutte le altre mute!”: fan impazziti per Rita Rusic. A 58 anni il bikini è da urlo

Per anni abbiamo conosciuto Rita Rusic solo e soltanto come la signora Cecchi Gori. Fino al 2000, quando è arrivata la separazione dal marito Vittorio. Eppure si può dire tutto tranne che la Rusic, istriana di Parenzo, trasferita in Italia fin da giovanissima e da qualche anno residente a Miami, non sia una donna realizzata. Attrice ma soprattutto produttrice cinematografica, oggi la ex moglie di Vittorio Cecchi Gori e madre dei suoi due figli, ha 58 anni, anche se non sembra. Vanta un fisico spettacolare, uno di quelli che farebbe invidia anche a quelle che potrebbero essere le sue figlie, ragazze ventenni o poco più. Su Instagram è attivissima (conta 30mila follower) e come molte star, sia più giovani che coetanee, adora mostrarsi sui social. Ogni occasione è buona per scattarsi un selfie sexy, come uno degli ultimi in costume da bagno, o spiritoso, come la piscina a forma di cuore, o tratto dal suo quotidiano, come le foto in un camerino di un negozio. In ogni scatto, comunque, è evidente la sua bellezza. (Continua dopo la foto)



E che dire di quello con solo un asciugamano a coprire il décolleté? Oltre 4mila like e centinaia di complimenti, più che commenti.Non c'è storia: Rita Rusic, che ha da poco compiuto 58 anni, non solo ha un personale da urlo, ma anche una naturalezza nel posare davanti allo specchio degna di una ragazzina. Troppo, obietterà sicuramente qualcuno. I selfie sono spesso provocanti, con il fisico in mostra e gli sguardi ammiccanti e, scrive Gioia, raccontano quello che la Rusic vuole mostrare di sé.

Ovvero una donna forte e sicura di sé, una signora bella, anzi bellissima, che non ha paura del tempo che passa semplicemente perché non la scalfisce, una lady d'acciaio con uno spirito da guerriera, lo stesso che poi l'ha sempre caratterizzata. Se non vi dicessimo che è lei, scambiereste questa bionda in bikini, in barca, per una 30enne. Visto che fisico? I fan l'hanno bombardata di messaggi: “Sei uno schianto”, “E tutte le altre mute”, “Sembri una ragazzina!”, le hanno scritto.

🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞 Un post condiviso da Rita Rusic (@ritarusic) in data: Lug 19, 2018 at 10:18 PDT

I would like to be?🌞🌞🌞🌞🌞🌞 Un post condiviso da Rita Rusic (@ritarusic) in data: Lug 18, 2018 at 9:39 PDT

Let’s go to work! 😉😉😉😉😉😉 Un post condiviso da Rita Rusic (@ritarusic) in data: Lug 16, 2018 at 11:41 PDT





Su Instagram, come detto, Rita è molto attiva. Sul fronte gossip e tv, invece, qualche mese fa il suo intervento a Sabato Italiano è finito su tutti i giornali. Con Cecchi Gori i rapporti sono ormai distesi, ma la Rusic non deve aver digerito il mancato invito alla festa per i suoi 76 anni. Festa a cui invece ha partecipato la ex di Vittorio, Valeria Marini. Dunque l'intervento della Rusic dalla Florida a Sabato Italiano in cui si è scagliata contro la Marini. A suo dire, la showgirl dei baci stellari ha rovinato la famiglia e non è gradita dai figli. Vittorio, sempre in quell'occasione, ha voluto però precisare che la sua storia d'amore con Valeria iniziò quando lui e Rita si erano già separati. "Vero – ha conferma la Rusic in diretta a Sabato Italiano -Tu eri libero di fare quello che volevi, ma la famiglia va rispettata".

Rita Rusic al veleno contro Valeria Marini, ex di Cecchi Gori. Dopo anni dalla separazione, la rivelazione: "Ecco che ha fatto alla nostra famiglia…"