“Mica si era capito!”. Chiara Ferragni, ancora veleno. Tutto per questa foto

Un mese esatto e Chiara Ferragni diventerà la signora Lucia. Come già (più che) abbondantemente annunciato, il primo settembre prossimo andrà in scena il matrimonio tra la fashion blogger e influencer italiana più famosa (e pagata) del mondo e Fedez, uno tra i rapper più quotati nel panorama musicale attuale. Sicuramente il più social, non c'è dubbio. Nozze in Sicilia per la coppia, a Noto per la precisione. I dettagli? Li ha svelati Chiara in una lunga intervista a Vanity Fair. Non mancheranno sorprese e colpi di scena, figurarsi, ma per il momento, dopo aver visto ogni istante dell'addio al nubilato a Ibiza e gli originali e poco sobri inviti al matrimonio più atteso dell'anno, sappiamo che i futuri sposini non hanno aperto alcuna lista di nozze. Iban per il viaggio di nozze? Ma non scherziamo. Niente soldi, né lista per i genitori di Leone: solo e soltanto donazioni in beneficenza. Un altro dettaglio sempre svelato nell'intervista a Vanity lascerà senza dubbio di stucco i fan, abituati a esclusive vendute ai rotocalchi quando c'è di mezzo un matrimonio tra vip. Non in questo caso. (Continua dopo la foto)

Nessuno avrà l'esclusiva, ha spiegato la Ferragni. Perché "anche il matrimonio sarà super social, vogliamo che gli ospiti si sentano liberi di postare ciò che vogliono. Per questo non ho accettato nessuna proposta di esclusiva". Altra certezza, infine, è che le nozze di Chiara e Fedez saranno in perfetto 'Coachella style'. Dunque non mancheranno fiori, musica e ruota panoramica. Gli invitati? Qualcuno parla di 400 ospiti.

E dire Chiara non pensava nemmeno lontanamente a sposarsi: "Fino a qualche anno fa dicevo sempre 'figli si', matrimonio no'. Ma in America ho conosciuto giovani coppie sposate. E ho visto il lato romantico, il matrimonio come messaggio d'amore completo", ha detto sempre a Vanity Fair. A proposito di figli, il piccolo Leone ha da poco compiuto 4 mesi di vita. È una baby star di Instagram da prima che nascesse, ma non mancano le polemiche di questa sua sovraesposizione mediatica.

Mornings with the family Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Lug 30, 2018 at 1:29 PDT





L'ultima in ordine di tempo riguarda il nuovo 'ritratto di famiglia' che Chiara ha condiviso con i suoi oltre 13 milioni di follower. Scatto nel lettone per mamma, papà e il piccolo Leone. Un momento tenero, uno dei tanti, forse troppi a detta di parecchi, che l'influencer e il rapper amano rendere pubblico. E come mille altre volte, anche in questo caso qualcuno ha avuto da ridire. “Ma per caso avete fatto un figlio? Perché non l'avevamo capito”, scrive una fan. Il commento ha conquistato oltre 1600 like, segno che molti sono d'accordo sul fatto che i post dedicati a Baby Leone non si contano. La Ferragni, però, ha voluto rispondere all'utente che ha sollevato questa ennesima polemica. Così: “Sì, ci piace essere sempre discreti”, ha scritto con ironia. Per Chiara 1500 like. Vediamo chi vince...

